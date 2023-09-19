Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinde Otoparkta Yangın Çıktı

Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinin otopark kısmında bir otomobilde çıkan yangın paniğe yol açtı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, hastanenin çocuk acil bölümü herhangi bir riske karşı tahliye edildi.

Kartal'da hastane otoparkında çıkan yangın korkuttu

İSTANBUL - Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinin otopark kısmında bir otomobilde çıkan yangın paniğe yol açtı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, hastanenin çocuk acil bölümü herhangi bir riske karşı tahliye edildi.

Olay, saat 22.00 sularında Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinin otopark kısmında meydana geldi. İddiaya göre otoparkın eksi 2'inci katında bulunan bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken hastanenin çocuk acil bölümü herhangi bir riske karşı bir süre tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin olay yerinden ayrılmasıyla birlikte çocuk acil bölümü normal duruma döndü.

Yangında can kaybı ve yaralı olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.