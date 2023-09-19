Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde Otomobil Yangını

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin kapalı otoparkındaki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında hastanenin üst katındaki çocuk acil bölümündeki hastalar ve yakınları güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin kapalı otoparkındaki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, hastanenin eksi 2. katında bulunan kapalı otoparktaki bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.

Otomobilde hasara neden olan yangın esnasında otoparkın üstünde bulunan çocuk acil bölümündeki hastalar ve yakınları da binadan çıkarılarak bahçeye alındı.

Ekiplerin otoparktaki dumanın tahliyesi için çalışmaları devam ediyor.