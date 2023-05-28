Kars'ta birisi yürüme engelli ve hasta yaşlı çift, ambulansla oy kullanmaya götürüldü. Kars İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servisi'ne bağlı sağlık ekipleri, il genelinde hasta ve engelli vatandaşları evlerinden alarak oy kullanacakları okullara taşıyor.

Kars'ta yaşlı çift ambulansla oy kullanmaya götürüldü

KARS - Kars'ta birisi yürüme engelli ve hasta yaşlı çift, ambulansla oy kullanmaya götürüldü.

Kars İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servisi'ne bağlı sağlık ekipleri, il genelinde hasta ve engelli vatandaşları evlerinden alarak oy kullanacakları okullara taşıyor. Ekipler, daha sonra vatandaşları evlerini sağlıklı bir şekilde nakillerini sağlıyor.

Merkez Yenişehir Mahallesi Emek Sitesi'nde ikamet eden ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı bulunan Mürvet Taş ile felç hastalığı geçiren ve yürüyemeyen Mülazım Taş evlerinden alarak oy kullanacakları Haydar Aliyev Lisesi'ne getirdiler. Yaşlı çift burada birinci derece yakınlarının yardımıyla oylarını kullandı.

Sağlık ekiplerinin kayın pederi ve kayın validesini oy kullanmalarını yardımcı olduklarını belirten Cemal Uralkaya, "Allah razı olsun evimizden aldılar, evimize bıraktıklar" dedi.

112 Acil Servisi doktorlarından Doktor Ercüment Gökçek, "Bugün seçim nedeniyle yatalak ve kendi imkanlarıyla oy kullanmaya gelemeyecek hastalarımızı oy kullanmaya getiriyoruz. Sonrasında da sağlıklı bir şekilde evlerine nakillerini sağlayıp hizmetimi tamamlıyoruz. Vatandaşlarımız bu hizmetten çok memnun, biz de elimizden geldiği kadar onlarla ilgileniyoruz. Hastalarımıza vatandaşlık görevlerini yerine getirmelerini sağlıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan oy kullanan yaşlı çift daha sonra sağlık çalışanları tarafından getirildikleri ambulansla tekrar evlerine nakilleri sağlandı. 112 ekiplerinin bu hizmeti vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılandı.