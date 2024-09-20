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Kars'ta HAP Tatbikatı Gerçekleştirildi

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Kars'ta düzenlenen HAP Tatbikatı, kimyasal atıklara maruz kalan yaralıların hastaneye sevkini ve müdahalelerini simüle etti. Gerçekleştirilen tatbikat ile acil durumlara hazırlık ve koordinasyon artırıldı.

Kars'ta HAP tatbikatı nefes kesti

KARS - Kars'ta HAP Tatbikatı (Hastane Afet Planı) nefesleri kesti. Kimyasal atıklara maruz kalan yaralıların, hastaneye sevkleri ve yapılan müdahaleler gerçeği aratmadı.

Kars'ta, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer afetlerden etkilenenlere daha hızlı müdahale edilmesi ve koordinasyonun sağlanması için saha tatbikatı gerçekleştirildi. Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tatbikatta senaryo gereği, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Paşaçayır mevkii Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan çimento fabrikasında kimyasal varillerin, HCL asit, nitrit asit analizi yapılırken devrilmesi sonucu 6 kişi olay yerinde kimyasala maruz kaldı. Şahısların hastane KBRN ünitesi ve Acil Servise getirileceği bildirildi. Bunun üzerine kısa sürede KBRN ünitesi hazır hale getirildi. Hastaneye sevk edilen yaralıların dekontaminasyonları yapıldıktan sonra triyaj alanlara dağılımı gerçekleştirilip gerekli müdahaleler yapılarak tedavi altına alındı.

Düzenlenen tatbikatla ilgili açıklama yapan Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Samet Kırat, "Biz de bir sınır şehri olarak bu gibi durumlara her zaman hazırlıklı olmalıyız. Bu yüzden kamu kurum ve kuruluşlarıyla bir tatbikat gerçekleştirdik. Tatbikatımız başarılı bir şekilde sonuçlandırılmıştır" dedi.

Kars'ta düzenlenen HAP Tatbikatı'na AFAD ekipleri de destek verdi. Tatbikat daha sonra sona erdi.

Kars'ta HAP Tatbikatı Gerçekleştirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / IŞIK ÇAPANOĞLU - Sağlık

Güvenlik Hastane Eğitim Sağlık Kars

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