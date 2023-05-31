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Kars'ta Elektrik Akımına Kapılan İşçi Ağır Yaralandı

Kars'ta Elektrik Akımına Kapılan İşçi Ağır Yaralandı

Sağlık Haberleri

Kars'ın Kağızman ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı. Şahindere Mahallesi'ndeki Aras EDAŞ Bakım Binası'nda sayaç bakımı yapmak isteyen firma çalışanı Yakup E, elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Yakup E, Kağızman Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. 3. derece yanık oluşan Yakup E, buradaki müdahalenin ardından Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kars'ın Kağızman ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.

Şahindere Mahallesi'ndeki Aras EDAŞ Bakım Binası'nda sayaç bakımı yapmak isteyen firma çalışanı Yakup E, elektrik akımına kapıldı.

Ağır yaralanan Yakup E, Kağızman Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.

3. derece yanık oluşan Yakup E, buradaki müdahalenin ardından Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Ali Çelik - Sağlık

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