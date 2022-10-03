Kars sağlık haberi | Amerikalı hemşire Kars'ta ameliyat oldu Sağlık Haberleri Kars sağlık haberi: Amerikalı hemşire Kars'ta ameliyat oldu Bakan Koca, ameliyatı gerçekleştiren doktoru kutladı Amerikalı hemşire Kars'ta ameliyat oldu. Amerikalı hemşire Kars'ta ameliyat oldu Bakan Koca, ameliyatı gerçekleştiren doktoru kutladı KARS - Amerikalı hemşire Kars'ta ameliyat oldu. Hemşire, 3 ülke, 10 doktor arasından Kars'ı tercih etti. Hemşire, rahimde görülen anormal düz kas çoğalması olan myomlar başarılı bir ameliyatla alınarak Amerika'ya döndü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ameliyatı gerçekleştiren Doktor Fatma Sargın'ı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD'li yoğun bakım hemşiresi Kelly Damian rahim ameliyatı için Kars Harakani Devlet Hastanesinde görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Fatma Sargın'ı tercih etti. Bayan Damian tercihini ABD dahil 3 ülkeden 10 doktor arasından yapmış. Dr. Sargın'la ekibini kutluyoruz" ifadelerine yer verdi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık Amerika Birleşik Devletleri Togo Cumhuriyeti Kars Sağlık Haberler

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