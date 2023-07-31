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Karlıova Devlet Hastanesi Başhekimi Yaralı Eşeğe Yardım Etti

Sağlık Haberleri

Karlıova Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Veysel Bahadıroğlu, sokakta gördüğü yaralı eşeğe kayıtsız kalmadı. Bahadıroğlu, ilçenin Kanitaht Mahallesi'ndeki evine gittiği sırada bir eşeğin ayağından yaralandığını fark etti. Eşeğin ayağını kontrol eden Bahadıroğlu, yanındaki akrabasının da yardımıyla yaralı bölgeye merhem sürdü. O anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Karlıova Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Veysel Bahadıroğlu, sokakta gördüğü yaralı eşeğe kayıtsız kalmadı.

Bahadıroğlu, ilçenin Kanitaht Mahallesi'ndeki evine gittiği sırada bir eşeğin ayağından yaralandığını gördü.

Eşeğin ayağını kontrol eden Bahadıroğlu, yanındaki akrabasının da yardımıyla yaralı bölgeye merhem sürdü.

O anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Bülent Temiz - Sağlık

Devlet Hastanesi Sağlık Haberler

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