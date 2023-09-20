Karga, hastane kafeteryasında 10 lirayı çaldı

Samsun'da bir hastanenin kafeteryasında Arif Bülbül'ün masanın üzerine bıraktığı 10 lirayı yanına yaklaşan karga alıp götürdü. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

SAMSUN'da bir hastanenin kafeteryasında Arif Bülbül'ün masanın üzerine bıraktığı 10 lirayı yanına yaklaşan karga alıp götürdü. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Amasya'dan rutin sağlık kontrolü için Samsun'a gelen Arif Bülbül, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kantinde otururken, yanına karga yaklaştı. Arkadaşları dün bir karganın masadaki 200 lirayı alıp götürdüğünü söyleyince Bülbül, cebinden çıkardığı 10 lirayı, boş pet şişenin altına iliştirdi. Bir süre sonra karga, parayı alıp götürdü. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. (DHA)