Karadeniz'de Artan Boğulma Vakalarına Dikkat Çekildi

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, Karadeniz'de sık görülen boğulma vakalarıyla ilgili "Özellikle çocuklarımız, yüzme bilmeyen çocuklarımız, ters akıntıyla mücadele edemeyip, çok fazla sayıda çocuk hastaların yoğun bakımlarda olduklarını görüyoruz. Karadeniz bölgesinde rüzgarlı ve dalgalı havalarda bu ters akıntıya yani Rip akıntısına dikkat etmelerini, ailelerin çocuklarını gözlerinin önünden ayırmamalarını öneriyoruz" dedi.

Samsun'da özel bir hastanede göğüs hastalıkları uzmanı olarak görev yapan Prof. Dr. Şevket Özkaya, Karadeniz'de artan boğulma vakalarıyla ilgili vatandaşları uyardı. Özkaya, şunları söyledi:

"RÜZGARLI HAVALARDA KARADENİZ'E GİRMEYİN"

"Son günlerde yoğun bakım üniteleri de dahil olmak üzere bütün acil servislerde Karadeniz kıyısından gelen boğulma ve boğulayazma vakalarını görüyoruz. Özellikle Karadeniz kıyısında ortaya çıkan, dalgaların sahildeki kırılma noktalarında olan ters akıntı dediğimiz rip akıntısı, boğularak ölmenin büyük nedenidir. Özellikle yüzme bilmeyenlerin, yüzme bilenlerin bile bu rip akıntısına yani ters akıntıya karşı, yüzme ve kurtulma çabaları nedeniyle enerjilerini kaybetmeleri ve yorulmaları sonucunda açık denizlerde kalp üfleme süresi olarak cansız vücutları sahile vurduğunu görüyoruz. Çok az insan kurtuluyor ters akıntıdan. Özellikle çocuklarımız, yüzme bilmeyen çocuklarımız, bu ters akıntıyla mücadele edemeyip, çok fazla sayıda, çocuk hastaların yoğun bakımlarda olduklarını görüyoruz. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde rüzgarlı ve dalgalı havalarda bu ter akıntıya yani rip akıntısına dikkat etmelerini, ailelerin çocuklarını gözlerinin önünden ayırmamalarını öneriyoruz. Dalgalı havalarda Karadeniz'de denize girmelerinin sakıncalı olduğunu söylüyoruz. Yoksa şu an, hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber, özelikle okul açılımına yakın tatilin artmasıyla beraber bu boğulma vakalarının önüne geçebileceğimizi öngörüyoruz."