Karadağ'da Kovid-19 vakaları yüzde 130 arttı - Haberler

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Karadağ'da Kovid-19 vakaları yüzde 130 arttı

AA - Lejla Biogradlija - Sağlık
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Karadağ'da Kovid-19 vakaları yüzde 130 arttı

Batı Balkan ülkesi Karadağ'da son iki haftada Kovid-19 vakalarının yüzde 130 arttığı belirtildi.

Batı Balkan ülkesi Karadağ'da son iki haftada Kovid-19 vakalarının yüzde 130 arttığı belirtildi.

Karadağ Sağlık Kurumundan yapılan açıklamada, ülkede özellikle turizm sezonuna bağlı olarak sahil şeridinde Kovid-19 vakalarının arttığı, toplam vaka sayısının 1367 olarak kaydedildiği bildirildi.

Kovid-19 vakalarının yüzde 130 artması üzerine sağlık kurumları Karadağ hükümetine kalabalık alanlarda maske zorunluluğu getirilmesi talebinde bulundu.

Sağlık Bakanlığı da risk grubundakilere Kovid-19 aşısı yaptırmaları çağrısında bulundu.

AA / Lejla Biogradlija - Sağlık

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