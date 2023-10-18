Karacasu'ya Diyaliz Ünitesi Talebi

Aydın'ın Karacasu ilçesinde yeni açılacak hastaneye diyaliz ünitesi kurulması için vatandaşlar imza kampanyası başlattı. İlçe sakinleri, diyaliz tedavisi için uzak mesafelere gitmek zorunda kalmamak için diyaliz merkezi talep ediyor.

ÖZGÜR DEDEOLUK

Aydın'ın Karacasu ilçesinde yeni açılacak hastaneye diyaliz ünitesi kurulması için talepte bulunan vatandaşlar imza kampanyası başlattı. İlçe sakinlerinden olan ve kampanyayı destekleyen Cengiz Takkalı, "Karacasu'ya artık yeni bir hastane yapıldığına göre bu diyaliz ünitesi de kurulmalı. 33 mahallesi var bu ilçenin. Aydın'ın en çok mahallesi olan ilçelerinden biri burası. Taşımalı zor oluyor. Uzak yer. Buradan Nazilli 40 kilometre" dedi.

İlk olarak yetkililerle görüşme yapıp daha sonra sesini sosyal medya yoluyla duyurmaya çalışan ve bu çalışmalarla kamuoyu oluşturan 5 yıldır diyaliz tedavisi gören İsmail Kaptan, imza kampanyası başlatarak farkındalık oluşturma çalışmalarını bir adım ileriye götürerek imza kampanyası başlattı.

"DİYALİZ MERKEZİ TALEP EDİYORUZ"

Toplayacakları imzaları Sağlık Bakanlığına sunacaklarını dile getiren İsmail Kaptan, hazırladığı dilekçede şu ifadelere yer verdi:

"Bizler Aydın Karacasu ilçesi yerleşik halkı olarak ilçemize yapılan ve halen faaliyete geçirilmeyen Devlet Hastanesi bünyesinde diyaliz merkezi kurulmasını istiyoruz. Zira Karacasu ilçe sınırlarında yaşayan pek çok diyaliz hastası vatandaşımız vardır. Bu hastalar tedavi sürecinde sürekli olarak en yakın diyaliz merkezi olan Nazilli Devlet Hastanesi'ne gidip gelmek durumunda kalmaktadır. Bu durum hem hastalığın tedavi sürecini olumsuz etkilemekte hem de araçla gidip gelindiği için ekonomik olarak masraflı olmakta hem de vakit kaybına sebep olmaktadır. Tüm bu olumsuzlukların giderilmesi ve diyaliz tedavisine gerek duyulması sebebiyle Karacasu Devlet Hastanemize diyaliz merkezinin kurulması için gerekli işlemlerin yapılmasını saygıyla arz ve talep ederiz."

"NAZİLLİ'YE GİT GEL ZOR OLUYOR"

İlçe sakinlerinden olan ve kampanyayı destekleyen Cengiz Takkalı, "Karacasu'ya artık yeni bir hastane yapıldığına göre bu diyaliz ünitesi de kurulmalı. 33 mahallesi var bu ilçenin. Aydın'ın en çok mahallesi olan ilçelerinden biri burası. Taşımalı zor oluyor. Uzak yer. Buradan Nazilli 40 kilometre" dedi. 3 aydır diyalize giren Ramazan Duman, "Karacasu'ya yeni yapılan hastaneye diyaliz tertibatı gelirse çok memnun oluruz. Buna arkadaşlar önderlik yapmaya çalışıyorlar. İnşallah hayırlısı olur. 2 günde bir Nazilli'ye gidip geliyoruz. Burada olsa daha rahat ederiz" şeklinde konuştu.

Kemal Takkalı ise, "Nazilli'ye gidiş geliş 100 kilometre. Oraya gidip gelirken insanlar daha çok hasta oluyor. Vatandaş köyden buraya geliyor. Buradan Nazilli'ye gidiyor. Bekliyoruz yapılmasını. Çok iyi olur" ifadelerini kullandı. Cabi Mahallesi Muhtarı Tayfun Karaoğlan ise, " Hastanemiz açılır açılmaz çalışmalar başlayacaktır. Gerekli olduğunu düşünüyorum ben de. 40 tane diyaliz hastası var" dedi.

"PERİŞAN OLUYORUZ"

İsmail Kaptan, "Yeni yapılan hastaneye diyaliz ünitesi kurulmasını istiyoruz. Rica ediyoruz. Uzun bir mesafeye gidip geliyoruz. 2 saat yol gidiyoruz, 4 saat orada kalıyoruz. Hasta zaten arabada perişan oluyor. Diyaliz ünitesi kurulursa vatandaş rahat edecek. Halkımızın vereceği imzalarla başaracağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.