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Karabük Valiliği, Cuma Günü Sağanak Yağmur Uyarısı Yaptı

Karabük Valiliği, Cuma günü etkili olacak olan sağanak yağmur sonrası yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarılarda bulundu. Yapılan son değerlendirmeye göre cuma günü öğle saatlerinden sonra bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklenildiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.