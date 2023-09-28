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Karabük Valiliği, Cuma Günü Sağanak Yağmur Uyarısı Yaptı

Sağlık Haberleri

Karabük Valiliği, Cuma günü etkili olacak olan sağanak yağmur sonrası yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarılarda bulundu. Yapılan son değerlendirmeye göre cuma günü öğle saatlerinden sonra bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklenildiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Karabük Valiliği, Cuma günü etkili olacak olan sağanak yağmur sonrası yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarılarda bulundu.

Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmeye göre cuma günü öğle saatlerinden sonra bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklenildiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

Karabük Valiliği su baskını Sağlık Haberler

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