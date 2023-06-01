Karabük Üniversitesi Hastanesinde Hemşirenin Yakını Temizlik Görevlisini Darp Etti

Karabük Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji servisinde yatan bir hastanın başka bir şehirde hemşire olarak görev yapan yakınının temizlik personeli Tuğba Karakaş'ı darp ettiği ileri sürüldü. Öz-Sağlık İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Damla Yılmaz Ekemen ise 'Bu hastanede yaşanan sağlıkta şiddet olayının faili bir başka sağlık çalışanı' dedi.

TUNAKAN YILDIRIM

Karabük Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji servisinde yatan bir hastanın başka bir şehirde hemşire olarak görev yapan yakınının temizlik personeli Tuğba Karakaş'ı darp ettiği ileri sürüldü. Karakaş, "Asansörden çıktıktan sonra ameliyathanenin önünde arkamdan saçımdan tutarak yere yatırdı sonrasını hatırlamıyorum" dedi. Öz-Sağlık İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Damla Yılmaz Ekemen ise "Bu hastanede yaşanan sağlıkta şiddet olayının faili bir başka sağlık çalışanı" dedi.

Olayın dün akşam saatlerinde Karabük Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi ameliyathane kapısı önünde yaşandığı belirtildi. İddiaya göre başka bir şehirde hemşire olarak görev yaptığı öğrenilen bir kadın yakınını KBÜEAH Nöroloji servisine yatırdı. Yakının aniden fenalaşması üzerine KBÜEAH çalışanları hastayı yoğun bakım servisine indirmek için odasından aldı. Yoğun bakım servisi önüne gelindiğinde asansörden çalışanlarla birlikte inen hasta yakınının nöroloji servisinde temizlik görevlisi olarak çalışan Tuğba Karakaş'a arkasından yaklaşarak saçından yakalayarak yere yatırdığı ve darp ettiği ileri sürüldü.

Tuğba Karakaş, "Hasta yakını zaten geldiğinden beri bayağı sıkıntılıydı. Hastasını yoğun bakıma indireceğimiz için bayağı bir hırçınlıklar yaptı. Sonrasını zaten hatırlamıyorum ben asansörden çıktıktan sonra ameliyathanenin önünde arkamdan saçımdan tutarak yere yatırdı" dedi.

"SALDIRIYA UĞRAMIŞ, SÖZLÜ OLARAK DA TACİZ EDİLMİŞTİR"

Öz-Sağlık İş Sendikası Karabük Şubesi de Karakaş'ı desteklemek için hastane önünde açıklama yaptı. Şube Başkanı Damla Yılmaz Ekemen, şunları söyledi:

"Öncelikle işçilerimizin emekçilerimizin çözülmesi gereken çok temel sorun varken hala daha sağlıkta şiddet olaylarının temel sorun olarak yerinde durmasından ve çözüm üretilmemiş olmasından dolayı üzüntülerimi bildirerek sözlerime başlamak istiyorum. Burada mesai arkadaşlarımızın da yakından bildiği üzere dün Karabük eğitim Araştırma Hastanesi'nde biz sağlık çalışanlarına yönelik yeni bir darp olayı yaşandı. Nöroloji servisinde temizlik personeli olarak görev yapan Tuğba Karakaş arkadaşımızın hasta sevk sırasında asansör önünde bir hasta yakını tarafından darp edilmiş, saldırıya uğramış, sözlü olarak da taciz edilmiştir.

"SAĞLIKTA ŞİDDET OLAYININ FAİLİ DE BİR SAĞLIK ÇALIŞANI ARKADAŞIMIZ"

Bizler sağlık çalışanları olarak alışmak istemediğimiz ama ne yazık ki artık verilen tepkilerin cılızlığı yüzünden alıştırmaya çalıştığımız bu şiddet vakalarından çok yorulduk ama bugün yaşadığımız hadise bizleri çok da daha derinden üzdü, daha çok derinden yaraladı. Bugün bu hastanede yaşanan sağlıkta şiddet olayının faili de bir sağlık çalışanı arkadaşımız. Bugün buradaki kalabalığı bizlere destek vermek için gelen arkadaşlarımı görüyorsunuz aralarında hemşire arkadaşlarımız işçi, memur, diğer sağlık çalışanı arkadaşlarımız var hep birlikte kenetlendik ve bu olayı kınıyoruz. Öz Sağlık İş Sendikası Karabük Şubesi olarak olayın bir anından itibaren üyemiz Tuğba Karakaş'ın yanında olduk tüm sağlık çalışanları yanında oldu işçi memur ayrımı yapmadan hepimiz kenetlendik, olay adli mercilere bildirilmiştir. Sendikamız bu konuda hukuki takibi yapacaktır. Saldırganın işlediği suçun cezasını alması için Öz Sağlık İş olarak olayın arkasını bırakmayacağız. Darp edilen arkadaşlarımıza şifalar diliyor bir daha bu olayların yaşanmaması için uygulanabilir gerçekçi ve suça özendirici olmayan tedbirlerin bir an önce alınması konusunda yetkilileri bir kez daha uyarıyoruz."