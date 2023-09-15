Karabük'te Spor Aletine Sıkışan Çocuk Tedavi Altına Alındı

Karabük'te bir parkta spor aletine sıkıştırdığı parmağı kopan çocuk tedavi altına alındı. Olay sonrası sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesine sevk edildi ve tedavisi devam ediyor.