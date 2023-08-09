Karabük'te pencereden düşen 2,5 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı
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Karabük'ün Atatürk Mahallesi'nde oynarken pencereden düşen 2,5 yaşındaki Nefes K, sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun tedavisi devam ediyor ve sağlık durumu iyi.
Karabük'te pencereden düşerek yaralanan 2,5 yaşındaki tedaviye alındı.
Atatürk Mahallesi Dağ Sokak'taki evin penceresinde oynayan Nefes K, henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 1 metreden beton zemine düştü.
Yaralanan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavisi devam eden çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Ahmet Özler - Sağlık