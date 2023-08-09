Karabük'te pencereden düşen 2,5 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı

Karabük'ün Atatürk Mahallesi'nde oynarken pencereden düşen 2,5 yaşındaki Nefes K, sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun tedavisi devam ediyor ve sağlık durumu iyi.