Karabük'te parkta spor aletine sıkışan çocuk Ankara'ya sevk edildi

Karabük'te oyun oynadığı parkta spor aletine sıkıştırdığı parmağı kopan çocuk, Ankara'ya sevk edildi. Olay, 5000 Evler 75.Yıl Mahallesi'ndeki parkta meydana geldi. M.S.Y'nin spor aletine sıkıştırdığı sol elinin baş parmağı koptu. Çevredekilerin yardımına koştuğu çocuk ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan M.S.Y, Ankara İbni Sinan Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan çocuğun tedavisi sürüyor.