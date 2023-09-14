Karabük'te kamyonun çarptığı yaşlı adam hastaneye kaldırıldı

Karabük Belediyesine ait çöp toplama kamyonu, Aydınlıkevler Mahallesi Yeşilyurt Caddesi'nde yaşlı bir adama çarptı. Yaralanan adam ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ve durumu ağır.