Karabük'te istinat duvarından düşen genç hastaneye kaldırıldı

Karabük'te 15 metre yükseklikten beton zemine düşen kişi yaralandı. Kent merkezinden geçen Araç Çayı kenarına gelen 19 yaşındaki S.E.A. henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki istinat duvarından beton semine düştü. Gencin düştüğünü gören vatandaşlar, durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı genci halat bağladıkları sedye yardımı ile düştüğü yerden çıkarttı. Yaralı genç, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.