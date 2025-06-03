Karabük'te İlk Total Femur Protezi Ameliyatı Başarıyla Gerçekleştirildi

Karabük'te İlk Total Femur Protezi Ameliyatı Başarıyla Gerçekleştirildi
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Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen total femur protezi ameliyatı ile 10 yıldır yürüyemeyen 69 yaşındaki Hayriye Kalender sağlığına kavuştu. Prof. Dr. Uygar Daşar liderliğindeki ekip, bu ameliyatla hastaların umutlarını yeniden yeşertti.

Bakanlık onayladı, Karabük'te ilk kez yapıldı

Karabük'te ilk kez yapılan ameliyatla hastasını sağlığına kavuşturdu

10 Yıldır yürüme zorluğu çeken hastasını yeniden yürümesini sağladı

KARABÜK - Yürümekte zorlanan 69 yaşındaki Hayriye Kalender, Karabük'te ilk kez gerçekleştirilen total femur protezi operasyonu sayesinde sağlığına kavuştu.

Bartın'da yaşayan ve yaklaşık 10 yıldır yürüme güçlüğü çeken Kalender, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğine başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu hastaya total femur protezi ameliyatı uygulanmasına karar verildi.

Operasyon, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Uygar Daşar ve ekibi tarafından hastanede ilk kez gerçekleştirildi. Kalça ve diz eklemleriyle birlikte uyluk kemiğinin tamamının protezle değiştirildiği ameliyat başarıyla tamamlandı.

Ameliyat sonrası yeniden yürümeye başlayan Hayriye Kalender, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Uygar hocamız ve ekibi sayesinde ben yürümeye başladım. On senedir yürüyemiyordum. Allah'ım bin kere razı olsun. Ekibinden de hastanesinden de çok memnunum" dedi.

Daha önce iki kez ameliyat olduğunu belirten Kalender, bu süreçte zorluklar yaşadığını ancak Karabük'teki operasyonla umut bulduğunu ifade etti.

Ameliyat süreci hakkında bilgi veren Prof. Dr. Uygar Daşar, hastanın daha önce farklı merkezlerde birçok kez ameliyat geçirdiğini aktararak, "Hem diz hem kalça protezi daha önce yapılmış ancak bu operasyonlar sonrası kemik dokusu protezi tutamayacak hale gelmişti. Bu nedenle standart protezlerle çözüm mümkün değildi" şeklinde konuştu.

"Burada bu ameliyatı gerçekleştirmenin teknik olarak zor olduğunu çünkü kullanılacak malzemelerin çok farklı olduğundan bahsettik" diyen Daşar, "Ancak anladığım kadarıyla başka bir yere gidecekti. Maddi manevi çok fazla imkanları yoktu. Çok sabır gösterdi. Altı aylık süre içinde biz böyle bir hastamızın bilgilerini, filmlerini, kan sonuçlarını hepsini birleştirdik. Sağlık Bakanlığı'nın bir uygulaması var. Bilimsel kurula böyle hastaları bilgilendiriyoruz ve bu konuda çeşitli özel implant talebinde bulunuyoruz. Bu özel protez, genellikle kemik tümörlerinde kullanılan ve tüm uyluk kemiğini, kalça ve diz eklemleriyle birlikte kapsayan bir yapı" ifadelerine yer verdi.

Ameliyatla birlikte hastanın diz ve kalça ekleminin implanttan oluştuğunu, diz ile kalça eklemi arasındaki uyluk kemiğinin tamamen alındığını kaydeden Daşar, Sağlık Bakanlığının desteğiyle yaklaşık 300-400 bin lira değerindeki implantın ücretsiz olarak temin edildiğini söyledi.

Prof. Dr. Daşar, bu operasyonun Karabük'te ilk kez gerçekleştirildiğini dile getirerek hem hastane hem bölge için önemli bir adım olduğunun altını çizdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - Sağlık
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