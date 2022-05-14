Karabük'te baharın gelmesiyle keneye karşı önlemler alınmaya başladı - Haberler

KARABÜK (İHA) - Karabük'te baharın gelmesiyle keneye karşı önlemler alınmaya başladı

Kene ısırmasında riskli iller arasında yer alan Karabük'te 20 yılda 21 kişi KKKA hastalığından hayatını kaybetti

KARABÜK - son 20 yılda 21 kişinin kenen ısırması sonrası hayatını kaybettiği Karabük'te baharın gelmesi ve havaların ısınmasıyla yeniden görülmeye başlanan kene vakalarına karşı İl Sağlık ve Tarım Müdürlüğü gerekli önlemlerin alınması için çalışmalar başlattı.

Karabük'te havaların ısınması ve sıcaklıklarla birlikte canlanan ve üreyen kenelere karşı vatandaşlara yönelik önlem ve eğitim çalışmaları başladı. İl Sağlık Müdürlüğü kene vakalarının görüldüğü en çok illerden biri olan Karabük'te yapılan eğitim faaliyetleri ile vatandaşları Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı konusunda bilinçlendirmeyi hedeflerken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de hayvancılıkla uğraşan üreticilere ilaç dağıtımı yapıyor. Kentte 2002-2022 yılları arasında 21 kişi KKKA hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmişti.

İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, KKKA'nın virüs taşıyan kenelerin insan vücuduna tutunması ile ortaya çıkan bir hastalık olduğunu belirtti.

"İlimiz KKKA görülme sıklığı açısından dikkate değer bir bölge"

KKKA'nın vücut ağrısı, ateş, halsizlik, bulantı, kusma, karın ağrısı ve ilerleyen hastalarda kanama ile seyreden ciddi bir hastalık olduğunu ifade eden Sarı, "İlimiz ve bu bölge KKKA görülme sıklığı açısından dikkate değer bir bölge. Ülkemizde 2003 yılından itibaren vakalar tespit edilmeye başlandı. Özellikle ilimizde 2006 yılında ilk vakayı gördük. En çok vaka gördüğümüz yıllar 2008-2009 yılları. 2008 yılında 8 vakamız maalesef ölümle sonuçlandı. 2009 yılında 5 vaka ölümle sonuçlandı. Uzun süre vakamız görülmedi ama ancak 2019 yılında aynı aileden 2 vatandaşımızı KKKA yüzünden kaybettik. 2019 yılından bu yana çok şükür ölümlü vaka görülmüyor" diye konuştu.

İlkbaharın gelmesiyle beraber kenelerin doğada aktif hale geçmesiyle vakaların görülmeye başladığını kaydeden Sarı, "Vakaları önlemek adına öncelikle eğitim faaliyetlerine başladık. Sağlık personellerimizi kene konusunda bilgilendirdik. Öğretmenlerimiz için eğitim programları düzenledik. Eğitim planlamamızı Haziran ayına kadar tamamlamış olacağız" dedi.

Sarı, tedbir amaçlı olarak bağ, bahçe, tarla ve ormanlık alanlara giden vatandaşların dikkatli olması gerektiğini, bu alanlara giderken açık renkli elbiselerin tercih edilmesini ve kapalı giysilerle vücutlarını korumalarını önerdiklerini vurgulayarak, eve dönüş yapıldığında dirsek içleri, diz arkaları, kasık bölgeleri ve koltuk altı gibi bölgelerin kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

"Keneyi bir an önce vücuttan uzaklaştırmak zorundayız"

Kontrol sırasında kene ile karşılaşılırsa yapılması gerekenler hakkında bilgi veren Sarı, "Keneyi bir an önce vücuttan uzaklaştırmak zorundayız. Ne kadar çabuk uzaklaştırabilirsek hastalık oluşturma riski o kadar azalır. Keneyi uzaklaştırırken de çıplak elle dokunulmamalı. Bir eldivenle, bezle veya bir poşet yardımıyla vücuttan uzaklaştırılmalı. Kesinlikle kenenin üzerine kolonya, alkol dökülmemeli ve sigara gibi yabancı maddeler bastırılmaması gerekir. Kenenin patlatılmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kışa girerken ahırların gerekli ilaçlanmalarının yapılması ve baharda havaların ısınmasıyla birlikte özellikle büyükbaş hayvanların ilaçlanmasının çok önemli aktaran İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ise şu ifadelere yer verdi: "Bu ilaçlamayı hem kas için hem banyon şeklinde hem de hayvanların sırt bölgelerindeki çizgilerine dökme ilaç uygulama yöntemi şeklinde yapmaktayız. Tabi bu ilaçların kalıcılığı 4 hafta devam etmektedir. Her 4 haftada bir ilaçlanmanın yenilenmesi çok önemli."

Ayvalık, Tarım ve Orman Bakanlığı ile İl Özel İdaresi destekleriyle 2021 yılı sonu itibariyle bin 250 litre dökme ilaç aldıklarını ve bunları üreticilere dağıttıklarını ifade etti.