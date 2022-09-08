Karabük haberleri... Karabük'te Halk Sağlığı Haftası etkinliği yapıldı Sağlık Haberleri Karabük sağlık haberi... Karabük'te Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla vatandaşlara sağlık kontrolü ve bilgilendirme yapıldı. Karabük'te Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla vatandaşlara sağlık kontrolü ve bilgilendirme yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3-9 Eylül'de kutlanan Halk Sağlığı Haftası kapsamında Kemal Güneş Caddesi'nde etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, hipertansiyon, obezite, diyabet, bağımlılıkla mücadele ve aile diş hekimliği uygulaması gibi konularda vatandaşlara bilgi verildi. Ayrıca, vatandaşlara yönelik kan şekeri ölçümü, beden kitle endeksi hesaplaması ve kadınlar için mamografi çekimi de yapıldı. Uygulama, yarın Safranbolu ilçesindeki Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda devam edecek. Sağlık Kaynak: AA / Orhan Kuzu Karabük Güneş Eylül Sağlık Haberler

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