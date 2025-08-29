Karabük'e 65 yeni hekim ataması yapıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından Karabük'e 65 hekim ataması gerçekleştirildi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 124. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası kapsamında 65 hekim ataması yapıldı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere ilçelerdeki devlet hastaneleri, toplum sağlığı merkezleri ve il sağlık birimlerine atanan hekimler ile sağlık hizmetlerinde önemli bir güç kazanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, yapılan atamaların Karabük'ün sağlık altyapısını güçlendireceğini belirterek, "Sağlık alanında Karabük'ümüze yapılan bu önemli katkıdan dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na ve Karabük milletvekillerimiz Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç'a teşekkür ediyorum. Karabüklü hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.