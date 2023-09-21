Kara Kuvvetlerine ait uçakla kalp grefti Antalya'ya ulaştırıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetlerine ait uçakla Aydın'dan alınan kalp greftinin, bir hastaya nakledilmek üzere Antalya'ya ulaştırıldığını bildirdi. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetlerine ait uçakla Aydın'dan alınan kalp greftinin, bir hastaya nakledilmek üzere Antalya'ya ulaştırıldığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetlerimize ait uçak ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için Aydın'dan Antalya'ya kalp grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.