Kütahya'nın Emet ilçesinde kaplıca suyu ve saf zeytinyağı karışımı ile elde edilen doğal vücut kremi ilgi görüyor. Kremin faydaları arasında ağrıları, yaraları, cilt sorunlarını ve gerginliği gidermek bulunuyor.

Kaplıca suyu ve zeytinyağı karışımı ile doğal vücut kremi

Kaplıca suyu ve zeytinyağı karışımı ile doğal vücut kremi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesinde kaplıca suyu ve saf zeytinyağı karışımı ile elde edilen doğal vücut kremi ilgi görüyor.

İşletmeci Gülçin Kara, otel bölgesinde yer alan kaplıca suyu ile saf zeytinyağını orantılı olarak karıştırdı. Kara, ismine 'Acı su kremi' adına verdiği karışımın vücuttaki ağrıları, yaralara, nasır, topuk çatlığı, yanık, egzama, sivilce ve cildin gerginleşmesine şifa olduğunu kaydetti.

Kara, "Kremin şifalı olduğunu dair İstanbul Üniversitesinin hazırladığı raporlar bizde mevcuttur" dedi.

İşletmeci İlker Kara, kremin Emet ilçesine özel ürün olduğunu ifade etti. Kara, "Bilindiği gibi Emek ilçemizdeki kaplıca suyu bir çok rahatsızlığa şifa oluyor. Tesisimiz içinde yar alan ve ismine 'Acı su' dediğimiz suyla saf zeytinyağını karıştırıp, krem yaptık. Şimdiye kadar yüzlerce kişi kremin faydasını gördü" diye konuştu.

Nurcan Öztürk ve Ayşe Sezgin de, 'Acı su kremi' ile yüzlerindeki sivilcelerden kurtulduklarını dile getirdiler.