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Kapalı cerrahi yöntemiyle omuz çıkığı tedavisi için ekipman tasarlandı

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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakkı Çağdaş Basat, kapalı cerrahi yöntemiyle omuz çıkığını tedavi etmek için ekipman tasarladı. Basat, ameliyat sonrası daha hızlı iyileşme sağlandığını belirtti.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakkı Çağdaş Basat, kapalı cerrahi yöntemiyle omuz çıkığını tedavi etmek için ekipman tasarladı.

Doç. Dr. Basat, AA muhabirine, omuz çıkığı tedavisinde kapalı ameliyat yönteminin hastaya kolaylık sağladığını söyledi. Kapalı operasyonla daha az yara ve iz kaldığını, içeride daha az kas, doku kaybı ve hasar oluştuğunu anlatan Basat, ameliyat sonrası daha hızlı iyileşme sağlandığını belirtti.

İthal ürünün yüksek maliyeti nedeniyle böyle bir üretime karar verdiğini ifade eden Basat, bilgisayarda tasarım programı üzerinden çizimini yaparak 21 parçadan oluşan ekipman tasarladığını dile getirdi.

Basat, ürünü 4 ay önce Ankara'da medikal malzeme üreten bir firmada ürettirdiğini aktardı.

Cihazı yaklaşık 25 günde tasarladığını, 3 aydır kullandığını ve patent başvurusu planladığını kaydeden Basat, hedefinin satış değil daha fazla insanın kullanması olduğunu vurguladı.

Ürünün tam anlamıyla çalışabilir durumda olduğuna işaret eden Basat, "Yurt dışındaki ithal ürün 1 milyon lira civarında. Biz bunu yaklaşık 150 bin liraya mal ettik. Ekipmanla kısa sürede 7 ameliyat gerçekleştirdik. Hastalarımız memnunlar. Herhangi bir komplikasyon yaşamadık, problemle karşılaşmadık." dedi.

Hem hastaya hem de hekime kolaylık sağlıyor

Ekipmanı herkesin kullanmasını istediğini dile getiren Basat, şöyle devam etti:

"Bu ürünler üniversal bir set olarak tasarlandığı için her türlü vidayla kullanılabiliyor. Önceki tasarım kendi malzemelerine bağımlı bir setti ama bunda sadece sete sahip olmak yeterli. Kapalı ameliyat sistemi çok tanımlanmış bir yöntem. Kapalı olarak yapılmasının amacı, kozmetik sebeplerin yanı sıra yumuşak dokuya daha az hasar veriyor olması. Cerrahi sırasında kemik yerleşimini büyüterek monitörle daha net ve belirgin görmeyi sağlaması en büyük avantajlarıdır."

Ekipmanla omuz çıkığı ameliyatı olan Erol Batuhan Akçalı da 6-7 yıldır omuz çıkığı sorunu yaşadığını ve Doç. Dr. Basat'ın muayenesinden sonra ameliyat olduğunu anlattı.

Birçok merkezde operasyonun açık cerrahiyle yapıldığına dikkati çeken Akçalı, "Çağdaş hocanın tasarladığı setle ameliyat kapalı yapıldı. Bunun çok faydası oldu. Daha hızlı iyileştim, toparlandım. Açık ameliyatta omuz askısını 6 hafta kullanacaktım ama kapalı ameliyattan sonra 3 gün içinde omzumu askı olmadan kullanmaya başladım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sağlık

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