Kanserli iki kız kardeş, tedavi süreçlerinde birbirlerine güç veriyor

HATAY (AA) - Adana'da birine kalın bağırsak, diğerine yumuşak doku (sarkom) kanseri teşhisi konulan iki kız kardeş, aynı cerrah tarafından gerçekleştirilen ameliyatların ardından iyileşme yolunda birbirlerinin destekçisi oluyor.

Hatay'ın Hassa ilçesinde yaşayan Hacer Yakan (45) ve Gülcihan Ekiz (43) kardeşler, vücutlarındaki kitleler nedeniyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Vücutlarında 25 gün arayla kitle tespit edilen iki kardeş, hastanede aynı cerrah tarafından farklı zamanlarda ameliyata alındı.

Operasyonlarla alınan kitlelerinin patoloji sonucunda, kardeşlerden birine kalın bağırsak diğerine de yumuşak doku kanseri teşhisi konuldu.

Kanserli dokuları erken teşhisle temizlenen iki kardeş, hastalığın tekrar etmemesi için uygulanan kemoterapiye de beraber giderek birbirlerine destek oluyor.

Farklı kanser türleriyle aynı kaderi ve hastanede de aynı odayı paylaşan iki kardeş, hastalığı tamamen atlatma yolunda birbirlerine güç veriyor.

"Birbirimize destek ve moral oluyoruz"

Hacer Yakan, iki yıldan bu yana çektiği ayak ağrılarının şiddetini artırması ve karnının sağ tarafında eline şişlik gelmesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Ersoy Aslan tarafından ameliyata alındığını söyledi.

Vücudundan alınan kitlenin patoloji sonucunda yumuşak doku kanseri teşhisi konulduğunu belirten Yakan, o süreçte kardeşi Gülcihan'ın da kansere yakalandığını ifade etti.

Kardeşinin de aynı cerrah tarafından ameliyat edildiğini ve ona kalın bağırsak teşhisi konulduğunu dile getiren Yakan, "Allah'ın hikmeti, önce bende çıktı, sonra kardeşimde. Şu an birbirimize destek ve moral oluyoruz. O üzüldüğü zaman ben onu teselli ediyorum, ben üzüldüğümde o beni." diye konuştu.

Yakan, kemoterapi süreçlerinin de aynı anda uygulandığını, kanseri tamamen yeneceklerine inandığını ifade etti.

Gülcihan Ekiz (43) de ablasının ardından kendisine de karın ağrısı ve kusma şikayetiyle gittiği hastanede kanser tanısı konduğunu belirtti.

Ekiz, "Ablamla aynı anda tedaviye gelip gidiyoruz. İkimiz aynı odada kalıyoruz. Allah'tan gelene can kurban. Rabbim derdini verirse dermanını da verir." dedi.

"Önlem amaçlı sistemik bir tedavi protokolü uygulayacağız"

Tıbbi Onkoloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timuçin Çil, iki kardeşin aynı anda kemoterapi sürecinin devam ettiğini dile getirdi.

Kardeşlerin kemoterapilerinin yaklaşık 6 ay süreceğini belirten Çil, şunları kaydetti:

"Kanser tedavisi yapan kişi olarak ilginç olaylarla karşılaşabiliyoruz. Eşlerde, akrabalar içinde aynı anda kanserler gördük. Aynı anda tanı alıp aynı cerrah tarafından ameliyat edilen ve tedavileri başlayan ilk hasta ikilisi diyebiliriz. İki hastamızda karın içinde kanser saptanıyor, birinde kalın bağırsak, diğerinde de sarkom dediğimiz hastalık var. İki kız kardeş aynı anda benzer lokalizasyonlarda kanser tanısı alıp ikisi de aynı cerrah tarafından ameliyat ediliyor. Şimdi biz iki hasta için aynı odada bir daha hastalıkları tekrarlamaması için önlem amaçlı sistemik bir tedavi protokolü uygulayacağız."