Kanserin yol açtığı karaciğerindeki kitleden kapalı yöntem operasyonuyla kurtuldu

TERCAN, ERZİNCAN (AA) - Eskişehir'de meme kanseri nedeniyle 7 yıl önce ameliyat olan 66 yaşındaki kadın hasta, rutin kontrol için geldiği Şehir Hastanesinde karaciğerinde kitleye rastlanınca kapalı (laparoskopik) yöntemle ameliyat edildi.

Eskişehir'de yaşayan 2 çocuk annesi Neşe Turhan, 6 aylık rutin kontrol için geldiği Şehir Hastanesinde karaciğerinde kansere bağlı hasar tespit edildi. Hastanenin Onkoloji Konseyi'nde alınan kararla Turhan'ın laparoskopik yöntemle ameliyat edilmesi kararlaştırıldı.

Şehir Hastanesi Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Op. Dr. Mustafa Tercan'ın 1 saatlik operasyonuyla karaciğerindeki lezyondan kurtulan Turhan'ın safra kesesindeki taşlar da temizlendi. Neşe Turhan, operasyonun ardından 4 günlük tedavi sonucunda sağlığına kavuştu.

Op. Dr. Mustafa Tercan, gazetecilere, Turhan'ın 7 yıl önce meme kanseri operasyonu geçirdiğini belirterek, bu ameliyatın ardından hastayı takip ettiklerini söyledi.

Takip süresinde Turhan'ın karaciğerinde bir metastaz saptandığını ve bu durumun tıbbi tedaviyle kontrol edilmeye çalışıldığını ifade eden Tercan, şöyle konuştu:

"Hastanemizin Onkoloji Konseyi'nde hasta önümüze getirildiğinde 2,5 santimetre çapındaki kitlenin çıkarılmasına karar verdik. Hastamızı ona göre hazırladık. Aynı zamanda hastamızın safra kesesinde taşı vardı. Bu operasyonu ikisini bir arada gerçekleştirmenin karanını aldık. Hastamızı yatırdık. Ameliyat sırasında önce safra kesesini çıkardık. Daha sonra karaciğerdeki metastatik lezyonu, sorunsuz olarak laparoskopik yöntemle çıkarttık. Kapalı ameliyat olması hastalarımız için çok büyük bir avantaj hastanede yatış süresini azaltmakta aynı zamanda bir kesisi olmadığı için ameliyat sonra ağrıları da daha az oluyor."

Tercan, tedavi edilebilen bir hastalık olan kanserin tarama programlarıyla da önlenebileceğinin altını çizdi.

Neşe Turhan ise kanser nedeniyle göğsünün ve rahminin alındığını belirterek, rutin kontrollerinde bazı rahatsızlıkların ortaya çıktığını anlatarak, "Doktorum sağ olsun yardımcı oldu. Bundan da kurtardı beni. Çok mutluyum ve huzurluyum. 6 aylık kontrollerimi hiç ihmal etmiyorum. Çok şükür şu anda çok rahatım." dedi.