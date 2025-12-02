Haberler

Kanseri Yenen Öğrenciler Okullarına Dönüşte Coşkuyla Karşılandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da aynı dönemde kansere yakalanan iki öğrenci, tedavi süreçlerinin ardından okuluna geri döndü. Okul arkadaşları ve öğretmenleri tarafından balonlarla karşılanan öğrenciler, bu özel anı mutlulukla kutladı.

ADANA'da Abdullah Yavuz Erkan (15) ile Mehmet Çağrı Kandemir (17) aynı dönemde kansere yakalanıp bir yıl uzak kaldıkları okullarına aynı gün döndü. Aynı okulda eğitim gören öğrenciler, okullarında öğretmen ve öğrenciler tarafından balonlarla karşılandı.

Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki Piri Reis Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Abdullah Yavuz Erkan, geçen yıl kasım ayında lösemiye yakalandı. 12'nci sınıfta öğrencisi Mehmet Çağrı Kandemir'e de aynı dönemde lenf kanseri tanısı konuldu. Öğrenciler, kanser olunca kemoterapi tedavisi aldıkları için okula gelemedi. Uzun bir tedavi sürecinin ardından Erkan ve Kandemir, kanseri yendi. Yaklaşık 1 yıl aradan sonra tekrar okula gelen Erkan ve Kandemir'i öğretmen ve öğrenciler 'Hoş geldin' sürprizi hazırladı. İstiklal Marşı programı yapıldığı sırada bütün öğrenciler ellerine aldıkları uçan balonları gökyüzüne bırakarak arkadaşlarının kanseri yenmesini kutlayıp onları tebrik etti.

'İNANCINIZI KAYBETMEYİN'

Hastalığa yakalandığı süreci ve verdiği mücadeleyi anlatan Mehmet Çağrı Kandemir, "Geçen yıl kasım ayında lenfoma kanseriyim. Yaklaşık 1 yıl süren tedavinin ardından kanser hastalığını yendim. Derslerime uzaktan eğitimle devam ettim. Şu an 12'nci sınıftayım ve sınava hazırlanıyorum. Tedavimin ardından okula döndüğüm ilk gün balonları görünce çok mutlu oldum. Onlarca balon uçurdular. Diğer arkadaşımla beraber balonları keyifle izleyip dönüşümüzü kutladık. Kendimi çok mutlu ve değerli hissettim. Okuldan ve arkadaşlarımdan ayrı kaldığım için çok üzülüyordum. Bu hastalığa yakalanan kişiler inancını kaybetmesin. Ben okuyup uçak mühendisi olmak istiyorum" diye konuştu.

'UZAKTAN EĞİTİM GÖRDÜM'

Okul arkadaşı Kandemir ile aynı gün okula dönen Abdullah Yavuz Erkan da "Akut lenfoblastik lösemi rahatsızlığım vardı. Bu hastalık, löseminin bir alt türüydü. Kalbimde 13 santimetre büyüklüğünde bir tümör vardı. İlk başta tüberküloz teşhisi konuldu ancak kalbimden alınan biyopsi ile kanser olduğum anlaşıldı. Kemoterapi uygulamasına başlandı. İlk zamanlar çok zorlandım. İlk 6 ayın sonunda hastaneden çıktığımda çok dağılmıştım. Normalde spor yapan biri olarak merdiven bile çıkamıyordum. O süreçte okula hiç gelemedim, hep uzaktan eğitim gördüm. Şu an tamamen hastalıktan kurtuldum" dedi.

Okulda döndükleri ilk gün kendileri için yapılan kutlamadan dolayı çok mutlu olduğunu da anlatan Erkan, öğretmenleri ve öğrenci arkadaşlarına teşekkür etti.

Haber-Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
'Cellat' gerilimi tırmanıyor! Tuncer Bakırhan'dan Özel'e sert yanıt

Ankara'yı sarsan çağrı! DEM'den zehir zemberek yanıt geldi
Özel sektör çalışanlarını heyecanlandıran promosyon çağrısı

Kabul edilirse toplu para işçinin cebine girecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan resmen delirdi: Rakip takımın kulübesini bastı

Dün akşam delirdi
Şener Üşümezsoy ilk kez açıkladı: Acun'un 500 bin dolarlık teklifini reddettim

Yıllar sonra gelen Acun itirafı: Bana yüz binlerce dolar teklif etti
Genç Başkan yoğun bakımda mı? Sosyal medya bu olay ile çalkalanıyor

Genç Başkan yoğun bakımda mı? Sosyal medya bu olay ile çalkalanıyor
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko kayboldu! Resmi ziyarete gitti, 4 gündür haber yok

Son görüntüsü bu! Ülkenin devlet başkanı sırra kadem bastı
Arda Turan resmen delirdi: Rakip takımın kulübesini bastı

Dün akşam delirdi
Burak Özçivit 20 milyona kral oldu

20 milyona kral oldu
Tekirdağ'da feci kaza: İnfaz koruma memuru ve kardeşi hayatını kaybetti

Dönüş yapan tıra ok gibi saplanan otomobildeki 2 kardeş kurtarılamadı
Trump'ın vurmaya hazırlandığı ülkenin lideri mitingde dans etti

Trump vurmaya hazırlanıyor, ülkenin lideri eğlence peşinde
Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü

Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü
Bakan Işıkhan: Asgari ücret toplantısı yakında, işçi kesimi de masada olmalı

Hükümet, asgari ücret zam pazarlığında onları da masada istiyor
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
Lüks moda devi rakibini satın aldı! İşte ödenen rakam

Lüks moda devi rakibini satın aldı! İşte ödenen rakam
İstanbul'a kar yağışı geliyor! AKOM merak edilen tarihi verdi

İstanbul'a kar yağışı geliyor! AKOM merak edilen tarihi verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.