Kanseri Yenen Öğrenciler Okullarına Dönüşte Coşkuyla Karşılandı

ADANA'da Abdullah Yavuz Erkan (15) ile Mehmet Çağrı Kandemir (17) aynı dönemde kansere yakalanıp bir yıl uzak kaldıkları okullarına aynı gün döndü. Aynı okulda eğitim gören öğrenciler, okullarında öğretmen ve öğrenciler tarafından balonlarla karşılandı.

Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki Piri Reis Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Abdullah Yavuz Erkan, geçen yıl kasım ayında lösemiye yakalandı. 12'nci sınıfta öğrencisi Mehmet Çağrı Kandemir'e de aynı dönemde lenf kanseri tanısı konuldu. Öğrenciler, kanser olunca kemoterapi tedavisi aldıkları için okula gelemedi. Uzun bir tedavi sürecinin ardından Erkan ve Kandemir, kanseri yendi. Yaklaşık 1 yıl aradan sonra tekrar okula gelen Erkan ve Kandemir'i öğretmen ve öğrenciler 'Hoş geldin' sürprizi hazırladı. İstiklal Marşı programı yapıldığı sırada bütün öğrenciler ellerine aldıkları uçan balonları gökyüzüne bırakarak arkadaşlarının kanseri yenmesini kutlayıp onları tebrik etti.

'İNANCINIZI KAYBETMEYİN'

Hastalığa yakalandığı süreci ve verdiği mücadeleyi anlatan Mehmet Çağrı Kandemir, "Geçen yıl kasım ayında lenfoma kanseriyim. Yaklaşık 1 yıl süren tedavinin ardından kanser hastalığını yendim. Derslerime uzaktan eğitimle devam ettim. Şu an 12'nci sınıftayım ve sınava hazırlanıyorum. Tedavimin ardından okula döndüğüm ilk gün balonları görünce çok mutlu oldum. Onlarca balon uçurdular. Diğer arkadaşımla beraber balonları keyifle izleyip dönüşümüzü kutladık. Kendimi çok mutlu ve değerli hissettim. Okuldan ve arkadaşlarımdan ayrı kaldığım için çok üzülüyordum. Bu hastalığa yakalanan kişiler inancını kaybetmesin. Ben okuyup uçak mühendisi olmak istiyorum" diye konuştu.

'UZAKTAN EĞİTİM GÖRDÜM'

Okul arkadaşı Kandemir ile aynı gün okula dönen Abdullah Yavuz Erkan da "Akut lenfoblastik lösemi rahatsızlığım vardı. Bu hastalık, löseminin bir alt türüydü. Kalbimde 13 santimetre büyüklüğünde bir tümör vardı. İlk başta tüberküloz teşhisi konuldu ancak kalbimden alınan biyopsi ile kanser olduğum anlaşıldı. Kemoterapi uygulamasına başlandı. İlk zamanlar çok zorlandım. İlk 6 ayın sonunda hastaneden çıktığımda çok dağılmıştım. Normalde spor yapan biri olarak merdiven bile çıkamıyordum. O süreçte okula hiç gelemedim, hep uzaktan eğitim gördüm. Şu an tamamen hastalıktan kurtuldum" dedi.

Okulda döndükleri ilk gün kendileri için yapılan kutlamadan dolayı çok mutlu olduğunu da anlatan Erkan, öğretmenleri ve öğrenci arkadaşlarına teşekkür etti.

