Kanseri Yenen Gencay İçin Stadyumda Balonlar Uçuruldu

Çanakkale'de lösemi hastalığını yenen 11 yaşındaki Gencay Demir için amatör futbol maçı öncesi 18 Mart Atatürk Stadyumu'nda yüzlerce balon gökyüzüne bırakıldı. Minik Gencay, etkinlikte duyduğu mutluluğu dile getirdi.

ÇANAKKALE'de, 6 yaşında yakalandığı lösemi hastalığını 5 yıl sonra yenen Gencay Demir (11) için stadyumda amatör küme maçı öncesi yüzlerce balon gökyüzüne bırakıldı.

Çanakkale'de yaşayan Gencay Demir için 6 yaşındayken Lösemi teşhisi konuldu. Aradan geçen 5 yılın ardından minik Gencay, hastalığı yenerek sağlığına kavuştu. Bugün ise Çanakkale Süper Amatör Lig'de mücadele eden Çanakkalespor-Kepezspor maçı öncesi 18 Mart Atatürk Stadyumu'nda yüzlerce balon Gencay için gökyüzüne bırakıldı.

'HER GÜN ACILAR ÇEKTİM'

Gencay Demir, etkinliğin ardından açıklamalarda bulunarak çok mutlu olduğunu söyledi. Demir, "Çok zor bir hastalığı atlattım. Her gün acılar çektim, ağladım. Zar zor dayandım ama hastalığı yendim. İnşallah benim gibi hasta olan çocuklarda hastalığı yener. Herkes mutlu olsun istiyorum. Bu etkinliği çok istiyordum. Beni kırmayıp bu etkinliği gerçekleştirdiler. Çok mutluyum" dedi.

'6 YAŞINDA BAŞLADI, 5 YILDIR MÜCADELE VERİYORDUK'

Anne Zehra Demir, çocuğunun kanseri yendiği için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Çok heyecanlıyız. Kanseri biz yendik. Bu etkinliği düzenleyenlere çok teşekkür ediyoruz. Hastalık süreci zor geçti. Ama biz atlattık. 6 yaşında başladı, 5 yıldır mücadele veriyorduk" dedi.

'BİR TÜP KANLA BİR ÇOCUĞUN HAYATI KURTULUR'

Hastalığın çok zorlu olduğunu söyleyen baba Fahrettin Demir ise şöyle konuştu:

"Allah hiçbir anneyi, babayı evladıyla sınamasın. İnsanlardan tek istediğim, bir tüp kanı bir çocuktan esirgemesinler. Bir tüp kanla bir çocuğun hayatı kurtulur. Belki ilerideki bir cumhurbaşkanını kurtarmış olacaklar."

Demirören Haber Ajansı
