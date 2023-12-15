Samsun'da kansere yenik düşen Nöroloji Uzmanı Şeyda Bayil için düzenlenen törende mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Bayil, 2 çocuk annesi olarak hayatını kaybetti.

Kansere yenik düşen doktor gözyaşlarıyla uğurlandı

SAMSUN - Samsun'da 49 yaşında kansere yenik düşen Nöroloji Uzmanı 2 çocuk annesi kadın doktor için hastane önünde düzenlenen törende mesai arkadaşlarını gözyaşına boğdu.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 5 yıldır Nöroloji Uzmanı olarak görev yapan Şeyda Bayil yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. Aynı hastanenin acil servisinde görevli Dr. Erhan Bayil'in de eşi olan 2 çocuk annesi Şeyda Bayil için tören düzenlendi. Görev yaptığı hastane önünde düzenlenen törende ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları doktor Şeyda için gözyaşı döküp ağladı. Törende konuşma yapan Samsun Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, " Rabbim mekanını cennet eylesin. Kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Tüm sağlık camiasınında başı sağolsun" dedi.

Törende, taziyeleri kabul eden Dr. Erhan Bayil'in ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Okunan duanın ve alınan helalliğin ardından Şeyda Bayil ebediyete uğurlanmak üzere Adana'ya götürüldü.