Haberler

Uzmanından "kanserde erken teşhis için vücudun sinyallerine dikkat edilmesi" uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Prof. Dr. Onur Eşbah, kanserde erken teşhisin kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, yaşam tarzı değişikliklerinin hastalığın önlenmesinde büyük rol oynadığını belirtti. Kanserin çoğunluğunun genetik değil, çevresel ve bireysel faktörlerle ilişkili olduğunu ifade eden Eşbah, vücuttaki ani değişikliklerin dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı ve Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Onur Eşbah, kanserde erken teşhis için vücuttaki ani değişikliklerin dikkate alınması gerektiğini bildirdi.

Eşbah, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, toplumda "kanser genetik bir kaderdir" şeklinde inanış olduğunu belirterek, ancak gerçeğin bunun tam tersini gösterdiğini ifade etti.

Kanserlerin yalnızca yüzde 5-10'unun kalıtsal nedenlerle ortaya çıktığını aktaran Eşbah, geriye kalan büyük çoğunluğun, yaşam tarzı ve çevresel faktörlerle ilişkili olduğunu kaydetti.

Eşbah, sigara kullanımı, sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam, obezite, alkol tüketimi ve çevre kirliliğinin kanser riskini belirgin şekilde artırdığını dile getirerek, basit yaşam tarzı değişiklikleriyle kanserlerin en az üçte birinin önlenebileceğini bildirdi.

"Kanser artık çaresiz bir hastalık değil"

Nedensiz kilo kaybı, geçmeyen yorgunluk, uzun süren ağrılar, dışkılama alışkanlıklarında değişiklik, ciltte iyileşmeyen yaralar ya da ele gelen bir kitle gibi vücudun verdiği sinyallerin dikkate alınması gerektiğini belirten Eşbah, "Vücuttaki anormal değişiklikler ile sinyalleri dikkate almalıyız. Bunların çoğu masum nedenlerle ortaya çıkabilir, ancak haftalarca, aylarca devam ediyorsa mutlaka ciddiye alınmalıdır. 'Geçer' diye beklemek, kanserde en pahalıya mal olan hatadır." ifadelerini kullandı.

Eşbah, erken tanı ve tarama programlarının kanser tedavisi için önemli olduğunu aktararak, meme, rahim ağzı, kalın bağırsak ve prostat kanserlerinde uygulanan tarama programları sayesinde hastalığın henüz belirti vermeden yakalanabildiğini kaydetti.

Erken evrede tanı alan bir hastada hem tedavi daha kolay hem de çok daha yüz güldürücü olduğunu ifade eden Eşbah, bugün kanser hastalarına umut verecek en önemli gelişmenin tedavinin kişiye özel hale gelmesi olduğunu bildirdi.

Prof. Dr. Eşbah, artık sadece tümörün nerede olduğuna değil, genetik ve moleküler özelliklerine bakarak tedavi planladıklarını kaydederek, bu yaklaşımın başarı oranlarını ciddi biçimde artırdığını vurguladı.

Kanserin artık çaresiz bir hastalık olmadığını aktaran Eşbah, "Bilim hızla ilerlemekte, her geçen gün yeni tedavi seçenekleri ortaya çıkmaktadır. Yapmamız gereken korkmak değil, bilinçlenmek, bedenimizi dinlemek, tarama programlarını ihmal etmemek ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını hayatımıza yerleştirmektir. Unutmayalım, kanserde asıl düşman hastalık değil, gecikmedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Sağlık
ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur

Türkiye'deki zirve öncesi Trump'tan İran'a bir tehdit daha
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Dünyanın konuştuğu sapık milyarderle ilgili Türkiye'den ilk somut adım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi

Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı: 36 bin lira cezası var

Sakın bunu yaptırmayı unutmayın! Cezası dudak uçuklatıcı
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri 'patronluk' yapıyormuş

Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri ise geceleri...
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

Barış'ın ailesinden sosyal medyayı kasıp kavuran iddiaya yanıt
Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi

Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
Epstein'in dairesinde bir kadınla görüntülenen bakan, kadının kim olduğunu hatırlamadığını söyledi

Epstein'in dairesinde bir kadınla fotoğrafı çıktı hatırlamıyorum dedi
Komşusu baba ve oğlunu otomobille ezip yaralayan sanığa hapis istemi; o anlar kamerada

Baba ile oğlunun ecel terleri döktüğü anlar kamerada