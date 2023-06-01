Kanser hastası annesi ve ablasının alerjisi üzerine doğal dezenfektan geliştirdi

KANSER hastası annesi ve ablasının dezenfektanlara alerjisinden yola çıkan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü doktora öğrencisi Ümit Babacan, doğal yağlı ve güneş koruyuculu dezenfektan geliştirdi. Babacan, patentini aldığı ürünün seri üretimine hazırlanıyor.

Antalya'da yaşayan Ümit Babacan'ın annesi Adile ve ablası Özlem Babacan, meme kanserine yakalandı. Tedavi sürecinde hijyene dikkat etmesi gereken anne- kız, çoğunlukla dezenfektan ve benzeri kimyasallar kullanmak zorunda kaldı. Adile ve Özlem Babacan'ın bir süre sonra dezenfektanlara karşı alerjileri olduğu tespit edildi. Anne- kız, vücutlarında kızarıklık ve hassasiyet oluşması nedeniyle alternatif arayışına girdi. Adnan Menderes Üniversitesi Biyoloji bölümü mezunu ve aynı üniversitenin Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde mikrobiyoloji yüksek lisansı alan Babacan, annesi ve ablası için dezenfektan üzerine çalışmaya başladı.

GÜNEŞ IŞINLARINDAN DA KORUYAN DEZENFEKTAN GELİŞTİRDİ

Akdeniz bölgesinde güneşli gün sayısının fazla olması nedeniyle dezenfektanın güneşe karşı koruyucu özelliğinin de olması gerektiği için çalışmalarına bu yönde hız veren Babacan, siyez buğdayını incelemeye aldı. Buğdaydaki UV koruyucu asidi alan Babacan, bunu doğal bitki yağlarıyla birleştirdi. Özellikle karanfil, tarçın ve lavantanın dezenfekte edici yapılarının da kullanılmasıyla geliştirilen dezenfektan, laboratuvar aşamasından başarıyla geçip bilimsel makalede yer aldı.

EYLÜL AYINDA SERİ ÜRETİME BAŞLANACAK

Ailesinin bir sorunundan yola çıktığını ve onlara faydalı olmak isterken bambaşka bir ürün ortaya çıkardığı için mutlu olduğunu belirten Ümit Babacan, 'Geliştirdiğimiz ürün hem zararlı güneş ışınlarına karşı cildi koruyor, hem de doğal yağlarla cildi besliyor. Aynı zamanda dezenfekte de ediyor. Bu şekilde piyasada benzer ürün yok. Akdeniz Üniversitesi ve TÜBİTAK destekli bu projede ürünün patenti de alındı. Seri üretim için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yaptık. Lisansların verilmesinin ardından eylül ya da ekim ayı gibi seri üretim başlayacak' dedi.

JAPONYA'DAN TEKLİF ALDI AMA GİTMEDİ

Dezenfektanın karanfil, tarçın ve lavanta gibi hoş kokulu bitkilerin yağlarından üretilmesinin de büyük ilgi gördüğünü belirten Babacan, özellikle ileri yaştakiler ve çocuklarda ürünün hiç şüphe duyulmadan kullanılabileceğini kaydetti. Ürünü yakın takibe alan Japonya'nın Osaka Üniversitesi'nin ürünü geliştirme ve ortaklık teklifinde bulunduğunu aktaran Babacan, 'Teklifi değerlendirdim, mutlu da oldum ama Türkiye'de kalmayı tercih ettim' diye konuştu.

Ürünü kullanan Tunuslu Meryem Bouali, yaşadığı hissi anlattı. Diğer dezenfektanlara göre elde kalıntı tabakası ve kötü bir his bırakmadığını belirten Bouali, 'Hoş kokusu ve elimi yumuşacık yapması dikkatimi çekti' ifadelerini kullandı.