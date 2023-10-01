Kanada'da doğum sonrası enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybeden avukat Denizli'de defnedildi

Kanada'da doğum sonrası enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybeden avukat, memleketi Denizli'nin Çal ilçesinde son yolcuğuna uğurlandı.

Kanada'da eşiyle birlikte yaşamını sürdüren avukat Sultan Tuğçe Alacacı Ersan (31), 9 aydır beklediği bebeğini 20 Eylül'de dünyaya getirdi. 3 gün sonra enfeksiyon nedeniyle fenalaşan Ersan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, genç avukatın cenazesi ailenin girişimi ile memleketi Çal ilçesine bağlı Akkent Mahallesi'ne getirildi. Bugün öğle saatlerinde Ersan'ın babaevinin önünde helallik alındı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ersan, Akkent Mahalle Mezarlığı'na defnedildi. - DENİZLİ