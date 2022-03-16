"Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi İçin Teknik Yardım Projesi" toplantısı

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin, "hasta kan yönetimi" temelli yaklaşımla Türkiye'de kan transfüzyonu ve kan nakli ihtiyacının azaltılacağını söyledi.

Tekin, "Türkiye'de Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi İçin Teknik Yardım Projesi"nin bir otelde düzenlenen kapanış programına katıldı.

Kan temininin zor bir süreç olduğunu ve özellikle salgın döneminde kan bağışçıları sayısında düşüş yaşandığını belirten Tekin, bu durumun kan stokunun çok daha verimli ve uygun hastaya uygun zamanda kullanılması gerektiğinin önemini bir kere daha ortaya koyduğunu söyledi.

Tekin, Bakanlığın kan bağışından kan transfüzyonuna kadar tüm süreçlerin uluslararası standartlarda ve en güvenli şekilde tamamlanmasını sağlamak amacıyla birçok proje yürüttüğünü anlatarak, bunlardan birinin de "Türkiye'de Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi İçin Teknik Yardım Projesi" olduğunu bildirdi.

"Hasta Kan Yönetimi rehberleri hazırlandı"

"Hasta kan yönetimi" temelli uygulamanın yaygınlaştırılması amaçlı "Düşün Koru Yönet" sloganıyla yürüttükleri proje kapsamında "Hasta Kan Yönetimi" (HKY) rehberleri hazırlandığını kaydeden Tekin, şu bilgileri verdi:

"Bu rehberler kapsamında ülke genelinde çok sayıda klinisyene eğitimler verilerek ortak hareket edilme imkanı sağlanmıştır. Kan transfüzyonu yapan klinisyenlere transfüzyon kararlarında yardımcı olmak üzere hastaların nakil geçmişi, ilgili laboratuvar sonuçları ve transfüzyonu, endikasyonları gibi bilgilerin yer aldığı bir hasta kan yönetimi karar destek asistanı yazılımı oluşturulmuştur. Tüm bu çalışmalar ve bu proje sayesinde ülkemizde güvenli kan transfüzyonu ve kan nakli ihtiyacı azaltılacaktır."

Proje çalışmaları 2019'da başladı

Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye'nin finanse ettiği ve Sağlık Bakanlığının yürüttüğü proje, 20 Mart 2019'da başladı.

"Düşün Koru Yönet" sloganıyla yürütülen projede, uluslararası standartlarda ülke genelinde en güvenli kan naklini gerçekleştirmek amacıyla hem ulusal hem de uluslararası pek çok çalışma yapıldı.

Proje kapsamında, hasta kan yönetimi uygulamaları için Ulusal Hasta Kan Yönetimi Strateji ve Eylem Planı hazırlandı.