Kan akıtmak yerine Kızılay'a kan bağışlıyorlar

IĞDIR - Iğdır'da vatandaşlar, Kerbela olayı için bir araya geldikleri Zübeyde Hanım Bulvarı'nda anma programından sonra kan akıtmak yerine Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Iğdır'da Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilişinin 1384. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda binlerce kişi bir araya geldi. Aşure programında bir araya gelen vatandaşlardan bazıları geçmiş dönemlerde anma etkinliklerinde uygulanan kamayla başlarını yararak "baş vurma" olarak bilinen kan akıtılması yerine Türk Kızılay'a kan bağışında bulundular. Kan vermek isteyen vatandaşlar merkezde bulunan Yeraltı Çarşısı üzerinde kurulan Türk Kızılay çadırına giderek kan bağışında bulundu. Kan bağışında bulunan vatandaşlardan Muhtar Aras, kan akıtmak yerine diğer vatandaşlara yararlı olacak olan Kızılay'a kan bağışında bulunduklarını belirterek, "Kan vermemin sebebi kan ihtiyacı olanlara yardımcı olmaktır. Kan dökmek yerine kan vermek daha iyidir" dedi.

(SY-NK-ŞG-Y)