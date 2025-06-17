Kamu Hastanesinde Haksız Kazanç İddiasıyla 6 Kişi Gözaltında

Sağlık Bakanlığı, bir kamu hastanesinde bazı hastalardan haksız kazanç elde edildiği iddiasıyla başlatılan idari ve adli soruşturma kapsamında 6 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlık, bir kamu hastanesinde bazı hastalardan haksız kazanç elde edildiği iddiasıyla başlatılan idari ve adli soruşturmaya yönelik yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, başlatılan soruşturmada önemli aşamaya gelindiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Uzun süredir devam eden teknik takip ve araştırmalar sonucunda bu sabah 6 kişi gözaltına alınmıştır. Sağlık hizmetlerinde şeffaflık ve güveni esas alan yaklaşımımızla vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması ve fedakar sağlık çalışanlarımızın zan altında bulunmaması için yasa dışı faaliyetlerle mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdürmeye devam edeceğiz."