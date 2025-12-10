Haberler

Kamu hastaneleri tüm kriz ve afet senaryolarına karşı hazırlanıyor

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Hakan Usta, Türkiye'nin sağlık kurumlarının altyapısı ve çalışanları açısından iyi durumda olduğunu, her türlü afet ve acil duruma hazır olduklarını vurguladı. Antalya'da düzenlenen eğitim programında, sağlık sisteminin sürekli iyileştirilmesi gerektiğini ve aile hekimliği uygulamasının önemini belirtti.

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Hakan Usta, sağlık kurumlarının çalışanıyla, altyapısıyla iyi durumda olduğunu ancak her koşula hazırlanmak için iyileştirme çalışmalarının sürekli yapıldığını belirtti.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından Dünya Bankası finansmanı ile yürütülen kapasite geliştirme çalışmaları kapsamında düzenlenen "Acil Durum ve Afet Anında Hastane Verimliliğinin Sürdürülmesi Eğitimi" Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde devam ediyor.

Programa katılan Usta, AA muhabirine, mevcut kamu hastanelerinin her türlü afet ve acil durumlara hazır olduğunu ve bunun sürekliliğini sağlayabilmek için de dinamik bir yapı üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Bir yandan hastanelerin altyapılarını güçlendirdiklerini, bir yandan da sağlık çalışanlarına yönelik eğitim faaliyetleri yürüttüklerini anlatan Usta, küresel salgın Kovid-19 döneminde tüm dünyada sağlık alanında sıkıntılar yaşanırken Türkiye'nin süreci çok iyi yönettiğini ifade etti.

Bunun da sağlık alanında yapılan yatırımlar sayesinde olduğunu aktaran Usta, "Küresel salgın bir afetti ama bunun dışında depremler de bir afet, seller, yangınlar ve birçok irili, ufaklı afetler, olmamasını arzu ettiğimiz olaylar başımıza gelebiliyor. Bunlara karşı özellikle biz standartlarımızı net oluşturmamız gerekiyor." dedi.

Usta, uluslararası arenada Türkiye'nin kalite ve verimlilik standartlarını oluşturan ülkelerden biri olduğuna işaret etti.

"Hastaneler olarak Türkiye'de bir eksiğimiz yok"

Sağlık alanında 2005'ten bu yana önemli çalışmalar yapıldığını belirten Usta, şunları kaydetti:

"Öncelikle ülkemiz altyapı olarak oldukça iyi durumda. Eğitim olarak da çok iyi bir durumda. Ama biz her zaman 'bir eksiğimiz' vardır diye hareket ediyoruz. Yani dünya sağlık sisteminin pandemiyle ne duruma geldiğini tüm dünya zaten görmüş oldu. Sağlık çalışanlarımız ve sağlık altyapımızla gurur duyulması gereken bir ülkeyiz. Bundan hiçbir kuşkumuz yok. Ancak sistemi sürekli iyileştirmemiz, her zaman hazır hale getirip hazır tutmamız gerekiyor. Bunun çalışmasını hep birlikte yapıyoruz. Hastaneler olarak Türkiye'de bir eksiğimizin olmadığını söyleyebiliriz."

Genel Müdür Usta, özellikle aile hekimliği uygulamasının hastanelerin yoğunluğunun azaltılmasında önemli rol oynadığına işaret etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun aile hekimliğine öncelik verilmesi için çok ciddi çaba gösterdiğini belirten Usta, pek çok sorunun aile hekimliği düzeyinde çözülebildiğini söyledi. Bu durumun vatandaşa doğru şekilde anlatılması halinde sağlık sisteminde herhangi bir sıkışıklığın yaşanmayacağını vurgulayan Usta, kamu hastanelerinde altyapı yatırımlarına da önemli ölçüde ağırlık verildiğini belirtti.

Altyapıda herhangi bir problem yaşanmadığını ifade eden Usta, şöyle konuştu:

"Hem deprem yönünden hem diğer afetler yönünden tüm tedbirler hastanelerimizde alınıyor. Alınmaya da devam ediliyor. Yenilenme çalışmaları oldukça ciddi bir şekilde yapılıyor. Yeni hastanelerin yapım süreçleri oluyor. Planlamalar ülkenin içerisinde bulunduğu nüfus hareketlerine göre de yapılıyor. Dolayısıyla halkımız bizden emin olabilir. Kamu hastaneleri geleceğe de hazır bir halde çalışmalarını devam ettiriyoruz."

Usta, sağlık sisteminin hekim ve sağlık çalışanı konusunda da iyi durumda olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Sağlık
