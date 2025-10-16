Kalp ve Damar Hastalıklarında Erken Başvurunun Önemi

SAKARYA Özel Adatıp Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Önder Teskin, kalp ve damar hastalıklarında erken başvurunun önemine değinerek, "Göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çabuk yorulma gibi şikayetler ciddiye alınmalı. Bu tür belirtiler olduğunda bir uzmana başvurmak, doğru tedavi planlaması için büyük önem taşır" dedi.

Sakarya Özel Adatıp Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Önder Teskin, kalp damar hastalıklarının tedavisinde kullanılan kapalı bypass yöntemi hakkında açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Teskin, kapalı bypassın klasik yönteme göre farklı bir yaklaşım olduğunu belirterek, "Bu yöntem, göğüs kemiğinin tamamen açıldığı klasik ameliyatlardan farklı olarak daha küçük kesilerle uygulanabilir. Böylece uygun hastalarda ameliyat sonrası süreç daha kontrollü ilerler" diye konuştu.

Tıkalı kalp damarlarında cerrahi girişim için kapalı bypassın ciddi bir alternatif olduğunu ifade eden Prof. Dr. Teskin, "Her hasta için ayrı planlama yapılır. Damar yapısı, kişinin genel sağlık durumu ve varsa ek hastalıkları göz önünde bulundurularak yöntem belirlenir" ifadelerini kullandı.

Kalp damar cerrahisinin temel hedefinin kalbin ihtiyaç duyduğu kanı almasını sağlamak olduğunu dile getiren Prof. Dr. Teskin, "Kapalı bypass, bu hedefe ulaşmak için kullanılan yöntemlerden biridir. Ancak her hasta için uygunluğu ayrı ayrı değerlendirilir" dedi.

Kalp ve damar hastalıklarında erken başvurunun önemine değinen Prof. Dr.Teskin şunları söyledi:

"Göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çabuk yorulma gibi şikayetler ciddiye alınmalı. Bu tür belirtiler olduğunda bir uzmana başvurmak, doğru tedavi planlaması için büyük önem taşır."