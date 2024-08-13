TOKAT'ta kalp rahatsızlığı bulunan 1 günlük bebek, ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi.

Tokat'ta özel bir hastanede dün dünyaya gelen bebeğin, kalp rahatsızlığı nedeniyle ileri tetkik ve tedavisi için il dışına sevk edilmesine karar verildi. Tokat İl Sağlık Müdürlüğü'nce bebeğe Konya Şehir Hastanesi'nde uygun yer bulundu. Bir günlük bebek, ambulansla Tokat Havalimanı'na götürülerek, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter ile Konya'ya sevk edildi.