Kalp pilleri genç hastalarda daha çok tercih ediliyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi kardiyoloji uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Mürsel Şahin, kalp pillerini özellikle daha uzun süre kalp pili ile hayatını sürdürecek olan genç hastalara çok daha fazla tercih ettiklerini bildirdi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi kardiyoloji uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Mürsel Şahin, kalp pillerini özellikle daha uzun süre kalp pili ile hayatını sürdürecek olan genç hastalara çok daha fazla tercih ettiklerini bildirdi.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, kalp pillerinin yıllardır ölümcül kalp hastalıklarının tedavisinde sıklıkla kullanıldığını belirtti.

Her geçen gün kalp pili teknolojilerinde ve uygulamalarında yenilikler ve gelişmelerin yaşandığını ifade eden Şahin, şunları kaydetti.

"Kardiyoloji alanında son yıllarda kullanılmaya başlayan fizyolojik (kalbin doğal yapısına en uygun) kalp pili uygulamaları (ileti sistemi pacing) ülkemizde de yeni yeni yaygınlaşmaya başladı. Bu yeni uygulamalar sayesinde, kalp pillerinin nadir de olsa görülebilen (ilerleyen zamanlarda kalp yetersizliği gelişmesi gibi) bazı olumsuz etkilerini ortadan kaldırabiliyoruz. Kalp pili takılan hastaların birçoğunda, pil bağımlı hastalar ve uzun süre pil ile çalışan bir kalpte, ilerleyen zamanlarda kalp yetersizliği gelişebiliyor."

Şahin, bunun nedeninin kalbin doğal halinden çok farklı bir biçimde uyarılması olduğunu işaret ederek, "Biz bu yeni uygulama ile eskisinden farklı olarak kalbi, kendi ileti sistemi üzerinden uyararak doğal kalp ritmine çok benzer bir ritim oluşturuyoruz. Türkiye'de bazı büyük hastanelerde de bu yeni uygulama kullanılmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Hastanelerinde ve bölgede, ekibiyle ile ilk kez 17 Şubat'ta uygulamayı başarıyla gerçekleştirdiklerini hatırlatan Şahin, şöyle devam etti:

"Başka bir hastanede tedavi görmekteyken kalp hızında belirgin yavaşlama olması üzerine acil kalp pili takılması gereken Sadık Kemal Genç isimli hastamız, ilk kez başarılı uygulama yaptığımız 74 yaşındaki hastamız oldu. Eskiden uyguladığımız yöntemlerde karşılaşabileceğimiz bazı problemlerin hiçbiri hastamızda mevcut değildi. Biz de bu durumdan çok memnun kaldık."

Şahin, 48 ve 56 arasında daha genç olan farklı iki hastalarına da bu işlemi başarılı bir şekilde uyguladıklarını aktararak, "Bu şekilde uygulanan kalp pillerini özellikle daha uzun süre kalp pili ile hayatını sürdürecek olan genç hastalarımızda çok daha fazla tercih ediyoruz. Tüm dünyada ve bizde alınan olumlu sonuçlar, bu işlemlerin tüm kalp pili gereken hastalarda artık rutin olarak uygulanabileceğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tedaviden sonra çok rahatladığını söyleyen Sadık Kemal Genç ise başka bir hastanede tedavi gördüğü sırada fenalaşarak Farabi Hastanesi'ne getirildiğini belirterek, "Bu yeni tedavi yönteminden haberim yoktu. Hocamız ve ekibine güvenerek yeni tedaviyi kabul ettim. Kontrollerimde harika sonuçlar olduğunu gördük. Zaten ben de kendimi çok iyi hissediyorum. Trabzon'a bu tedavi yöntemini kazandırdıkları için emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.