Kalp nakli bekleyen genç kızın duygusal resmi organ bağışına dikkat çekiyor

Rize'de yaşayan ve 5 yıldır kalp nakli bekleyen Esila Tüfekçi'nin (15) kendi kalbini 'siyah', mezardaki ölünün kalbini 'kırmızı' olarak çizdiği 'Organlarınızı cennete götürmeyin' yazılı resim, organ bağışına dikkat çekmek için tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Çocuk Hastanesi'nin duvarına asıldı.

RİZE'de yaşayan ve 5 yıldır kalp nakli bekleyen Esila Tüfekçi'nin (15) kendi kalbini 'siyah', mezardaki ölünün kalbini 'kırmızı' olarak çizdiği 'Organlarınızı cennete götürmeyin' yazılı resim, organ bağışına dikkat çekmek için tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Çocuk Hastanesi'nin duvarına asıldı.

Rize'de yaşayan Zeynep-Hakan Tüfekçi çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü Esila Tüfekçi'ye, 5 yıl önce mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti ile gittiği hastanede kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Kalbinin yüzde 20'sinin çalıştığı belirlenen Esila'ya, kanın pompalanmasını sağlayan destek cihazı takıldı. 5 yıldır kalbine takılan cihazla hayatını sürdüren ve organ nakli listesine alınan Esila, 21 Mayıs'ta Rize'deki evinde fenalaşınca, ambulans uçakla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Esila'nın kalbinin sağ tarafında da yetmezlik başladığı belirlendi. Daha önce Ankara ve çevresini kapsayan bölge organ nakli listesinde yer alan Esila, şimdi tüm Türkiye'yi kapsayan ulusal organ nakli listesine alındı.

ÇİZDİĞİ RESİM DUVARDA

5 yıldır nakil bekleyen Esila'nın daha önce hastanede yatarken organ bağışına dikkat çekmek için kendi kalbini siyah, mezardaki ölünün kalbini kırmızı çizdiği ve üzerine 'Organlarınızı cennete götürmeyin. Onlara cennette değil burada ihtiyaç var' yazdığı resim, hastane duvarına asıldı. Esila'nın kendisini gözyaşları içinde siyah kalple çizdiği hastane duvarındaki resim, gören hasta ve yakınlarını duygulandırdı.

Anne Zeynep Tüfekçi, kızının her geçen gün daha kötüye gittiğini belirterek, 5 yıldır kalp destek cihazı ile idare ediyordu. Ancak cihaz sol tarafı desteklediği için kalbinin sağ tarafında da yetmezlik başladı. Nefes darlıkları başladı, çok zorlanıyor. Organ bağışı az olduğundan ve Esila çok kötüleştiğinden dolayı şimdi bölgesel organ nakli listesinden ulusal nakil listesine alındı. Acil nakil olması gerekiyor. Kızım gözlerimin içine bakıyor 'Anne ben nefes alamıyorum' diyor ve benim elimden bir şey gelmiyor. Bu yüzden hemen nakil olması lazım. Çünkü cihaz artık onu çok zorluyor. Keşke elimden bir şey gelse. Böbrek olsa ben veririm; ama kalp olunca elimden bir şey gelmiyor dedi.

'ORGAN BAĞIŞINA DESTEK VERELİM'

Zeynep Tüfekçi, kızının hastanede yatarken çizdiği resmin çok duygusal olduğunu belirterek, Kendi kalbini siyah, mezardaki kişinin kalbini kırmızı çizdi. O dönemki başhekimimiz aynı zamanda kızımın kalp damar cerrahı doktoruydu ve bu resimlerin buraya kendi penceresinin altına asılacağını uygun gördü. Bu resimler, buradan geçenlerin organ bağışına dikkatlerini çekmek, farkındalık yaratmak için asıldı. Organ bağışı hayat kurtarır. Biz sadece şunu istiyoruz; toprağa gidecek organ varsa, Esila ve Esila gibilere yaşama umudu olsun. Herkes organ bağışına destek versin, organlarını bağışlasın. Benim kızım da çok sağlıklı bir çocuktu, futbol oynuyor, denizde yüzüyordu. Hepimizin başına gelebilir. Organ bağışına destek verelim diye konuştu.

Esila Tüfekçi ise 5 yıldır kalp destek cihazı ile yaşadığını anlatarak, Bu cihaz artık beni çok yoruyor. Bana yeterli gelmiyor. Nefesim daralıyor. Acil nakil listesindeyim. Bir an önce kalp nakli olmam gerekiyor. Lütfen sesimi duyun. Organ bağışı hayat kurtarır ifadelerini kullandı.