Rize'de yaşayan ve 5 yıldır kalp nakli bekleyen Esila Tüfekçi'nin (15) kendi kalbini 'siyah', mezardaki ölünün kalbini 'kırmızı' olarak çizdiği 'Organlarınızı cennete götürmeyin' yazılı resim, organ bağışına dikkat çekmek için tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Çocuk Hastanesi'nin duvarına asıldı.

Kalp nakli bekleyen Esila'nın 'bağış' temalı resmi hastane duvarında

RİZE'de yaşayan ve 5 yıldır kalp nakli bekleyen Esila Tüfekçi'nin (15) kendi kalbini 'siyah', mezardaki ölünün kalbini 'kırmızı' olarak çizdiği 'Organlarınızı cennete götürmeyin' yazılı resim, organ bağışına dikkat çekmek için tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Çocuk Hastanesi'nin duvarına asıldı.

Rize'de yaşayan Zeynep-Hakan Tüfekçi çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü Esila Tüfekçi'ye, 5 yıl önce mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti ile gittiği hastanede kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Kalbinin yüzde 20'sinin çalıştığı belirlenen Esila'ya, kanın pompalanmasını sağlayan destek cihazı takıldı. 5 yıldır kalbine takılan cihazla hayatını sürdüren ve organ nakli listesine alınan Esila, 21 Mayıs'ta Rize'deki evinde fenalaşınca, ambulans uçakla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Esila'nın kalbinin sağ tarafında da yetmezlik başladığı belirlendi. Daha önce Ankara ve çevresini kapsayan bölge organ nakli listesinde yer alan Esila, şimdi tüm Türkiye'yi kapsayan ulusal organ nakli listesine alındı.

'ORGAN BAĞIŞINA DESTEK VERELİM'

Esila Tüfekçi ise 5 yıldır kalp destek cihazı ile yaşadığını anlatarak, "Bu cihaz artık beni çok yoruyor. Bana yeterli gelmiyor. Nefesim daralıyor. Acil nakil listesindeyim. Bir an önce kalp nakli olmam gerekiyor. Lütfen sesimi duyun. Organ bağışı hayat kurtarır" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

- Esila Tüfekçi'nin yoğun bakımda konuşması

- Anne Zeynep Tüfekçi ile röportaj

- Esila'nın sağlıklı günlerinden video

- Hasta yatağında video

- Hastanedeki resimler

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Rukiye MEYVECİ-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ ANKARA,