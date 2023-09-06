Kalp krizinden ölen üniversiteli Nazlı Ece, memleketi Ankara'da toprağa verildi

SAKARYA'nın Serdivan ilçesindeki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Nazlı Ece Akil (20), memleketi Ankara'da toprağa verildi.

Sakarya Üniversitesi öğrencisi Nazlı Ece Akil, dün akşam Serdivan ilçesindeki evinde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Nazlı Ece Akil'in hayatını kaybettiği belirlendi. Akil'in cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Yapılan otopside, üniversite öğrencisinin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi. Akil'in cenazesi, memleketi Ankara'da Çimşit Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. (DHA)