Samsun'da kalp krizi geçiren 76 yaşındaki yaşlı adamın yardımına ambulans helikopter yetişti. Mehmet G., Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldıktan sonra Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

- Kalp krizi geçiren yaşlı adamın yardımına ambulans helikopter yetişti

SAMSUN - Samsun'da kalp ktizi geçiren 76 yaşındaki yaşlı adamın yardımına ambulans helikopter yetişti.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ikamet eden Mehmet G.kalp krizi geçirerek Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.Burada ilk müdahalesi yapılan yaşlı adamın Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkine katar verildi. Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter Vezirköprü ilçesine giderek Mehmet G.'yi alıp Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Yaşlı adam hastanenin kroner yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.