Kalp hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Görenek, ABD'de mesleki deneyimlerini anlattı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Görenek, ABD'nin San Francisco kentinde kalp çarpıntısı tedavisindeki son yöntemlerin konuşulduğu toplantıda, bilgi ve deneyimlerini meslektaşlarıyla paylaştı.

Prof. Dr. Görenek, yaptığı açıklamada, Amerikan Kalp Ritmi Derneğince (HRS) düzenlenen uluslararası kongrede, kalp çarpıntısı konusundaki güncel tedavilerin ele alındığı toplantıya davetli olarak katıldığını söyledi.

Başkanlığını yaptığı bilimsel oturumda, ablasyon tedavisinin de konuşulduğunu aktaran Görenek, şu ifadeleri kullandı:

"Ablasyon, kalp çarpıntıların tamamen ortadan kaldırılmasında çok önemlidir. Çarpıntıya neden olan yollar ya da bölgeler bu işlem ile dondurulmakta ya da radyo dalgaları kullanılarak yakılmaktadır. Başarılı geçen işlemlerden sonra hastalar çarpıntı sorunundan kurtulmaktadır ve ilaç kullanmaları gerekmemektedir. ???????Ablasyon işlemi genelde zor olmasa da bazen hekimin saatlerini almakta, bazı durumlarda işlemi belli bir süre sonra tekrar yapmak gerekebilmektedir."

Görenek, zorlu ablasyon vakalarını konunun duayenleri ve çoğu ABD'den gelen kalp ritmi uzmanları ile tartışma imkanı bulduğunu sözlerine ekledi.