Kalp Hastalıkları Türkiye'de Ölümlerin Başında

KARDİYOLOJİ Uzmanı Prof. Dr. Emre Durakoğlugil, " Türkiye'de her 3 kişiden 1'i kalp ve damar hastalıkları nedeniyle yaşamını kaybediyor. Bu tabloyu değiştirmek bizim elimizde. Erken tanı, düzenli kontroller ve yaşam tarzı değişiklikleri ile bu hastalıkların çok büyük bir kısmını önlemek mümkün" dedi.

Güven Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Emre Durakoğlugil, kalp hastalıklarının dünyada ve Türkiye'de ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer aldığını belirtti. Prof. Dr. Durakoğlugil, "Kalp hastalıklarının yaklaşık yüzde 80'i önlenebilir. Tuz tüketimini azaltmak, sigara ve alkolden uzak durmak, günde 30 dakika yürüyüş yapmak ve düzenli kontrolleri ihmal etmemek hayat kurtarır. Kalp ve damar hastalıkları her yıl milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine yol açmaktadır. Türkiye'de her üç kişiden biri kalp ve damar hastalıkları nedeniyle yaşamını kaybediyor. Bu tabloyu değiştirmek bizim elimizde. Erken tanı, düzenli kontroller ve yaşam tarzı değişiklikleri ile bu hastalıkların çok büyük bir kısmını önlemek mümkün. Kalp hastalıkları çoğu zaman belirti vermeden ilerler. Göğüs ağrısı, nefes darlığı veya çarpıntı gibi şikayetler başladığında çoğu zaman hastalık ilerlemiş oluyor. Bu nedenle hiçbir şikayeti olmasa da özellikle 40 yaş üstü bireylerin kalp kontrollerini düzenli olarak yaptırmaları gerekiyor" diye konuştu.

'TARAMA VE ERKEN TANI ÖNEM TAŞIYOR'

Prof. Dr. Durakoğlugil, erken tanının hayat kurtardığını vurgulayarak, "EKG, efor testi, ekokardiyografi gibi yöntemlerle kalp sağlığı yakından takip edilebiliyor. Özellikle ailesinde kalp hastalığı öyküsü olan kişiler taramaları daha erken yaşta başlatmalı. Kalbin korunması için yapılacak basit adımlar büyük farklar yaratmaktadır. Tuz ve işlenmiş gıda tüketiminin azaltılması, sebze ve meyvenin sofradan eksik edilmemesi, her gün en az yarım saat tempolu yürüyüş yapılması, sigara ve alkolden uzak durulması kalbin en güçlü koruyucularıdır. Ayrıca stresin yönetilmesi ve uyku düzenine dikkat edilmesi de kalp sağlığı için kritik öneme sahiptir" dedi.