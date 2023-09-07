"Kahvaltı okul beslenmesinde kritik önemde"

Sabah kahvaltısının çocukların gelişiminde önemli rolü olduğuna işaret eden Uzm. Diyetisyen Sedef Aksu, "Çocuklar bütün gece süren açlık döneminden sonra vücudun ihtiyacı olan enerjiyi sağlamak için mutlaka güne kahvaltı ile başlamalı.

Sabah kahvaltısının çocukların gelişiminde önemli rolü olduğuna işaret eden Uzm. Diyetisyen Sedef Aksu, "Çocuklar bütün gece süren açlık döneminden sonra vücudun ihtiyacı olan enerjiyi sağlamak için mutlaka güne kahvaltı ile başlamalı. Kahvaltı yapılmadığı takdirde dikkat dağınıklığı, yorgunluk, baş ağrısı ve zihinsel performansta azalma olmaktadır" dedi.

Sağlıklı beslenmenin, çocukların bedensel ve zihinsel gelişiminde önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken İSÜ Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi'nden Uzm. Diyetisyen Sedef Aksu, "Okul çağında verilecek doğru beslenme eğitimi; büyüme ve gelişmenin çok hızlı olduğu bir dönem olması sebebiyle, çocuklarda yaşam boyu sürebilecek beslenme alışkanlığının kazandırılmasına fayda sağlar. Okula başlayan çocukların öğünlerinde sağlıklı yemekler yemeleri, gelişimleri açısından oldukça önem taşır" açıklamasında bulundu.

YANLIŞ BESİN SEÇİMİNE DİKKAT

Çocuğun düzensiz besin alımının, yanlış besin seçiminin, besinlerin sağlıksız hazırlanmasının, pişirilmesi ve saklanmasındaki hatalı uygulamaların, okullarda yenilen abur cuburların beslenme sorunlarına neden olabildiğini belirten Uzm. Dyt. Aksu, şunları söyledi:

"Okul çağı çocuklarının beslenme ihtiyaçları, büyüme ve gelişmeleri için gereken besin öğelerinin yanı sıra günlük aktivitelerine ve spor yapma düzeylerine de bağlıdır. Yeterli ve dengeli bir beslenmeyi çocuğun cinsiyet, yaş, boy ve kilo gibi fiziksel özelliklerinin dışında, fiziksel aktivite düzeyleri ve bazı hastalıklarının olup olmaması gibi unsurlar da etkileyebilir. Bu yüzden çocuğunuzun beslenme ihtiyaçlarını belirlemek için bir diyetisyenden destek alabilirsiniz. Çocukların beslenme şekli hem büyümelerini hem de okul başarılarını doğrudan etkiler."

"YETERSİZ BESLENME DİKKAT DAĞINIKLIĞI YAPAR"

Yetersiz ve dengesiz beslenen çocuklarda dikkat dağınıklığı ve algıda azalma sonuçlarına bağlı olarak okul başarısında da azalma ortaya çıkabileceği uyarısında bulunan Uzm. Dyt. Aksu, "Sağlıklı beslenme için en çok üzerinde durulması gereken konulardan biri de beslenme çeşitliliği sağlamaktır" dedi.

"OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARINDA KAHVALTI ÖNEMLİ BİR SORUN"

Okul çağı çocuklarında karşılaşılan bir diğer problemin ise öğün atlanması olduğunu belirten Uzm. Dyt. Aksu, şu bilgileri paylaştı:

"Sabah kahvaltısının, çocukların gelişiminde önemli rolü vardır. Çocuklar bütün gece süren açlık döneminden sonra vücudun ihtiyacı olan enerjiyi sağlamak için mutlaka güne kahvaltı ile başlamalıdır. Kahvaltı yapılmadığı takdirde dikkat dağınıklığı, yorgunluk, baş ağrısı ve zihinsel performansta azalma olmaktadır. Kahvaltı günün en önemli öğünüdür. Ancak bunu rağmen, erken uyanamama, okula geç kalma, yemek yeme isteğinin olmaması gibi çeşitli nedenlerden dolayı maalesef okul çocuklarında en fazla kahvaltı öğünü atlanılmaktadır. Kahvaltı öğünü çocukların fiziksel ve mental gelişimi açısından oldukça önem taşır. Beslenmemizde büyük önemi olan kahvaltı yapma alışkanlığı bu yaşlarda mutlaka edinilmelidir. Sağlıklı ve doyurucu bir kahvaltı, çocuğunuzun gün boyunca enerjik ve odaklanmış kalmasına yardımcı olabilir."

BESLENME ÇANTASINDA BULUNMASI GEREKENLER

Çocukların beslenme çantasının doğru hazırlanmasının da sağlıklı beslenme düzeni oluşturulmasında önem taşıdığını belirten Uzm. Dyt. Aksu, önerilerini şöyle sıraladı:

"Okul çantasında mutlaka iyi bir kahvaltı menüsü olmalıdır. Tam buğday ekmeği ile hazırlanan tost, sandviç çocuklar için sağlıklı seçimdir. Ufak bir saklama kabına peynir, domates, çekirdekleri alınmış zeytin, haşlanmış patates konulabilir. Evde hazırlanan kek, poğaça ve börek gibi doyurucu yemekler de beslenme çantasında yerini alabilir. Asitli ve gazlı içeceklerin beslenme çantasında yeri olmamalıdır. Uzmanlar daha sağlıklı bir öğün için süt, kefir ya da taze sıkılmış meyve suyunun çocuklara sunulmasını önermektedir. Minik bir saklama kabı içinde çiğ badem, ceviz, kuru üzüm ve kuru dut gibi atıştırmalıkların olması da çocukların tatlı isteğini bastıracaktır."

"SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ VAZGEÇİLMEZLERİNİZDEN OLMALIDIR"

Yemesi kolay meyvelerin beslenme çantasında yer alabileceğini söyleyen Uzm. Dyt. Aksu, önerilerine şöyle devam etti:

"Okulda öğle yemeği saati varsa veya okula yemek götürmesi gerekiyorsa, ton balıklı tam buğday sandviç, peynirli-zeytinli tost, domates-peynirli sandviç, ev yapımı peynirli börek, peynirli tam buğday makarna gibi hem besleyiciliği hem lezzeti bir öğün götürebilir. Meyve saatinde ise yemesi kolay elma, muz, şeftali, kayısı gibi meyveler beslenme çantasında yer alabilir. Süt ve süt ürünleri vazgeçilmezlerinizden olmalıdır. Et ve et ürünlerinden de çantasında bulundurun -köfte vb. gibi-, haşlanmış yumurta gibi fakat kokusundan rahatsız oluyorsa, birer parça peynir dilimleri bulundurun. Beslenme çantasında en sık yer alan tahıl ürünü ekmektir. Ekmeğin dışında, ev yapımı bir dilim kek, bir-iki parça börekte çantasına konulabilir. Bunları tahıllı unlar ile yapabilirsiniz."

"BESLENME ÇANTASINDA HER GÜN BİR MEYVE BULUNMALIDIR"

Çocukların vitamin ihtiyaçlarını karşılaması için sebze ve meyvelerin mutlaka beslenme çantasında yer alması gerektiğini ifade eden Uzm. Dyt. Aksu, "Sandviçin içine domates, salata veya tatlı yeşil/kırmızı biber dilimleri, havuç dilimleri eklemek çocuklar için daha uygun olacaktır. Beslenme çantasında her gün bir meyve bulunmalıdır. Yemekten sonra meyve tüketemeyecekse bile, teneffüs aralarında açlık hissettiğinde açlığını dindirmenin en sağlıklı yolu meyve tüketimidir. 1 küçük boy elma, 1 küçük boy portakal, 1 büyük boy mandalina, 1 salkım üzüm veya 3-4 adet erik veya kayısı, 10 adet kiraz gibi. Teneffüs aralarında tüketebileceği badem, ceviz, fındık, kuru üzüm, kuru kayısı, incir, gibi atıştırmalıklar eklenebilir. Fakat bunların soslu veya tuzlu değil, kavrulmamış ve çiğ olmasına özen gösterin.Taze meyve ve sebzeleri iyi yıkanmış, mümkünse kabuklarıyla beraber, doğramadan çantasına koyun. Doğranan meyveler vitamin ve mineral kaybına uğramaktadır" ifadelerini kullandı.

"SU TÜKETİMİ ÇOCUKLARDA DA KESİNLİKLE İHMAL EDİLMEMELİ"

Uzm. Dyt. Aksu, son olarak şu önerilerde bulunarak, konuşmasını sonlandırdı:

"Su tüketimi yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da kesinlikle ihmal edilmemeli ve çocuğun beslenme çantasında, mümkünse cam şişe içinde yerini almalı. Gazlı içecek tüketimi yerine ayran, kefir, taze meyve suları tüketilmelidir, kefir çocuklar için hem probiyotik hem de kalsiyum ihtiyacı olarak önemlidir. Besinlerin kolay tüketilebilir olmasına özen gösterin. Muz, elma, küçük domates, salatalık veya marul gibi kolay tüketilebilecek meyve ve sebzeleri beslenme çantasında bulundurun. Kantinden abur cubur almak yerine beslenme çantasında sağlıklı atıştırmalıklar tüketmesini sağlayın. Beslenme çantasına sevdiği kuruyemişler, kuru ve taze meyveler, peynirli-kaşarlı sandviçler, tostlar, ev yapımı kek-kurabiye-poğaça, hurma ve hurma ile tatlandırılmış atıştırmalıklar eklenebilir."