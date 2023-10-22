Kahramanmaraş'ta Deprem Sonrası Çocuklar İçin Terapi Merkezi Açıldı

Kahramanmaraş'ta depremin etkilediği çocuklar için EXPO 2023 alanında açılan Doğa Okulu ve Çocuk Dünyası, terapi merkezi olarak hizmet veriyor. Çocuklar burada doğa ve tabiat ile iç içe yaşayarak bilim ve teknolojiyi öğrenme imkanı buluyor.

KAHRAMANMARAŞ'ta normalleşme çalışmaları kapsamında depremin en çok etkilediği çocuklar için EXPO 2023 alanında açılan Doğa Okulu ve Çocuk Dünyası, çocuklar için terapi merkezine dönüştü.

Onikişubat Belediyesi tarafından 800 bin metrekare alana inşa edilen Cumhurbaşkanlığı himayesinde kurulan EXPO 2023 alanı 7'den, 70'e her kesime hitap ederken, çocukların deprem travmasını atlatıp mutlu olmaları için çiçek bahçeleri içinde atölyelerin yer aldığı Doğa Okulu ve Çocuk Dünyası kuruldu. Expo 2023 alanında açılan Doğa Okulu Çocuk Dünyası'nda matematik evinden bilim evine, mutfak evinden deney gözlem evine, resimden müziğe ve onlarca hayvanın da yer aldığı veteriner evi yer alıyor. Depremin sarstığı minik kalpler artık Doğa Okulu ve Çocuk Dünyası'nda doğa ve tabiat ile iç içe yaşayarak hem bilimi hem de teknolojiyi yakından öğrenebilme imkanı sunuluyor. Kahramanmaraş'ın hızlı normalleşmesine pozitif ivme kazandıran Expo 2023 alanı içinde yer alan kelebek bahçesi ve uğur böceği müzesini gezme fırsatı bulan aileler çocukları ile birlikte birbirinden farklı onlarca kelebek türünü gözlemleyip bol bol hatıra fotoğrafı çekiyor. Kahramanmaraşlı çocuklar ve aileleri okulları ile EXPO 2023'e yoğun katılım sağlarken yeni nesil minikler bilim atölye evlerinde kendilerini geliştiriyor.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, deprem sonrasında hızlı normalleşmeye Expo'nun her anlamda katkı sunacağını söyledi.

Kahramanmaraşlı çocuklar ve aileleri ise Expo 2023 alanı içindeki atölyeler, kelebek ve uğur böceği müzesini çok beğendiklerini, şehirde vatandaşların nefes alabileceği böyle bir tesisin inşa edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. (DHA)