Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi 60 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz berber ve sağlık taraması hizmeti sunuyor

Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi, ilçe ikameti ayırt etmeksizin 60 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz berber ve genel sağlık taraması hizmeti vermeye başladı. Haftada bir kez ücretsiz saç sakal tıraşı imkanı da sunulacak.

Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi, ilçe ikameti ayırt etmeksizin 60 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz berber ve genel sağlık taraması hizmeti vermeye başladı.

Teknik ve fiziki çalışmalarının yanı sıra hizmet ve sosyal belediyecilik alanında hayata geçirdiği projelerle toplumun tüm kesimlerinin takdirini kazandığı belirtilen Onikişubat Belediyesi, Başkan Hanefi Mahçiçek'in direktifleriyle bir yeni projeyi daha vatandaşların hizmetine sundu. Belediyeye bağlı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün faaliyet gösterdiği Şekerdere'deki hizmet noktasında 60 yaş üstü vatandaşların ücretsiz berber hizmeti alacağı merkez oluşturuldu. 60 yaş ve üzeri vatandaşların, ücretsiz berber hizmetinden 09.00 ile 16.00 saatleri arasında faydalanabileceği belirtildi.

Haftada bir kez ücretsiz saç sakal tıraşı

Fırsat eşitliğini sağlamak için toplumun her kesimini kapsayan şekilde hizmet vermeye devam edeceklerini dile getiren Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, "Onikişubat Belediyemiz, sosyal nitelikli çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede toplumun bütün kesimlerine, öğrencilerden tutun ev hanımlarına ve 60 yaş üstü büyüklerimize kadar hizmetlerimiz var. Şimdi de yaşları 60 ve üzeri olan büyüklerimize berberlerimizle beraber bir hizmet sunmaya başladık. Haftada bir kere ücretsiz saç sakal tıraşı olabilecekler. Hizmet noktamız da sabah 09.00'dan, 16.00'ya kadar açık olacak. Sadece buradaki Akçakoyunlu Mahallemiz için değil, şehrimizin tamamından kardeşlerimiz buraya gelerek tıraşlarını olup gidecek" dedi. - KAHRAMANMARAŞ