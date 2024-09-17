Kahramanmaraş Depreminin İzlerini Silen Hamza Kızıl, Protez Bacaklarıyla İlk Adımlarını Attı

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinde bacaklarını ve sol kolunu kaybeden Hamza Kızıl (35) Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde protez uygulaması ile yeniden ayağa kalktı. Protez bacakları ile ilk adımlarını atan Kızıl, "Protez emek ve sabır isteyen bir süreç. Hedefim yürüyerek hastaneden taburcu olmak" dedi.

Adıyaman'da depremde yıkılan binanın enkazından 61 saat sonra kurtarılan Hamza Kızıl'ın, Adıyaman Devlet Hastanesi'nde bacakları ve sol kolu ampute edildi. Hamza Kızıl, Adıyaman'daki tedavisinin ardından Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavisine devam edilen Hamza Kızıl'a, 6 ay önce protez uygulaması yapıldı. Hamza Kızıl, protez bacakları ile tekrar ayağa kalktı ve koltuk değneği yardımıyla da olsa yürümeye başladı. Hamza Kızıl, hastaneden yürüyerek taburcu olabilmek için fizyoterapistler eşliğinde tedavisini sürdürüyor.

'HEDEFİM YÜRÜYEREK ÇIKMAK'

Hamza Kızıl, protez takıldıktan sonra önce fizyoterapist ve koltuk değneği eşliğinde ayağa kalkıp yürüdüğünü söyleyerek, "Son bir haftadır kendim adım atmaya başladım. Çok emek verdik hem kendim hem de hocalarımla birlikte. Protez işi emek ve sabır isteyen bir iş, bir süreç. Bu süreç halen devam etmekte. İleriki zamanlarda inşallah değneksiz, hiçbir destek almadan, kendi çabamla adım atmayı hedefliyorum. Bütün doktorlarımız benle bire bir, bir anne gibi, bir baba gibi, bir ağabey gibi ilgilendiler sağ olsunlar. O süreçte motivasyonumu sağladılar. Benim gibi ampute olan vatandaşlarımıza sabretmelerini öneriyorum. Protezleriyle çok çalışmaları lazım hayatı bırakmadan. Protez olayı daha çok zaman ve emek istiyor. En büyük hedefim yürüyerek bu hastaneden çıkmak. İnşallah yakın zamanda bunu başaracağım" dedi.

'İLK ADIMINI ATINCA ÇOK MUTLU OLDU'

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Ortopedik Rehabilitasyon Kliniğinde görevli Uzman Doktor Emine Esra Bilir, Hamza Kızıl'ın hastaneye ilk geldiğinde hiç hareket etmediğini söyleyerek, "Biz yaptığımız tedaviler sonrası, özellikle ilk etapta yara iyileştirme sürecini hızlandırmaya çalıştık. Sonra protez eğitim sürecine başladık. İlk etapta hedefimiz onu tekrardan yürütebilmek ve ayağa kaldırabilmekti. Şu anki mevcut haliyle Hamza her iki bacağındaki protezleriyle ve sağ koluna kullandığımız dirseğinden ona destek olan bir kanedyenle ve uzman gözetiminde yürüyebiliyor kısa mesafe de olsa. Çok büyük bir azim gösterdi. O da çok istedi ayağa kalkıp yürümeyi. O da çok mutlu oldu ilk adımını atınca. Tabii ki bundan dolayı çok mutlu. Biz de çok mutluyuz onu böyle mutlu ve yürürken gördüğümüz için" diye konuştu.

'280 DEPREMZEDE HASTAMIZA TEDAVİ HİZMETİ VERDİK'

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emre Adıgüzel de Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 280 depremzede hastaya tedavi hizmeti verdiklerini söyleyerek, "Bunların 80 kadarı da ampute hastalarımızdı. Hamza hala tedavisi devam eden hastalarımızdan. İnşallah destek almadan yürüyebilir duruma gelince taburcu edeceğiz. Aslında biz Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ailesi olarak sadece fizik tedavi ve rehabilitasyon branşında değil tüm branşlar olarak devletimizin, milletimizin hizmetindeyiz ve her türlü göreve hazırız. Deprem zamanında da cerrahi ekiplerimiz ya da diğer ekiplerimiz olsun tüm ekiplerimiz depremzedelerimize yardımcı olmak amacıyla görevinin başındaydı ve halen de görevimizin başındayız" dedi.